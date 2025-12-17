Jadi Inisiator Konser Amal 100 Musisi Heal Sumatera, Armand Maulana Bangga

ERA.id - Musisi senior Armand Maulana menunjukkan dedikasi luar biasa dalam konser amal 100 Musisi Heal Sumatera. Armand menjadi salah satu inisiator tercetusnya konser amal musisi lintas generasi untuk Sumatera.

Vokalis GIGI ini tidak hanya tampil sebagai penutup acara, tetapi juga berperan penting di balik layar. Armand menjadi koordinator untuk mengumpulkan puluhan artis dari berbagai generasi melalui Visi (Vibrasi Suara Indonesia).

"Kadri udah minta bantuan, 'Man, kayaknya lu masuk kepanitiaan deh untuk ngatur acara terutama menghubungi para musisi'," ujar Armand menceritakan awal keterlibatannya saat menghadiri press conference di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Berkat koordinasi ini, acara amal yang berlangsung di Jakarta ini berhasil mengumpulkan total 15 musisi ternama. Solidaritas industri musik terlihat jelas karena melibatkan artis lintas generasi, mulai dari senior seperti Vina Panduwinata hingga penyanyi muda seperti Mahalini.

Armand sangat menghargai pengorbanan rekan-rekan musisi. Banyak yang rela berkorban waktu dan pekerjaan lain demi acara ini.

"Yang paling saya respect adalah ketika kegiatan ini ada, mereka langsung dengan cepatnya tanggap. Bahkan yang tadi saya bilang, ada yang ngebatalin syuting, ada yang ngebatalin perform, atau menggeser jadwal," tambahnya.

Dalam acara amal ini, Armand Maulana menekankan bahwa indikator keberhasilan utama bukanlah seberapa banyak artis yang tampil, melainkan jumlah donasi yang berhasil dikumpulkan untuk membantu korban bencana.

"Jadi itu juga salah satu poin yang harus ditekankan. Bahwa ketika kita kumpul, mau 2.000 musisi, mau 10.000, 1 juta musisi, tapi kalau donasinya cuman kekumpul sedikit buat apa gitu kan? Tapi kalau misalnya cuman 5 musisi tapi bisa ngumpulin miliaran kan lebih bagus,” tegas Armand.

Melihat kesuksesan acara serupa sebelumnya yang berhasil mengumpulkan Rp15 miliar, ‘Heal Sumatra’ menargetkan perolehan yang lebih tinggi lagi. Armand berharap hasil donasi kali ini bisa melampaui angka tersebut.

"Yang kali ini kalau bisa harus lebih gila lagi sih dari kemarin, lebih gokil lagi gitu maksudnya terkumpul," pungkasnya

Hingga sore hari wawancara dilakukan, dana yang terkumpul sudah mendekati Rp17 miliar. Dengan sisa waktu perform hingga malam hari, Armand optimis target fantastis tersebut dapat tercapai.