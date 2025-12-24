Usai Akui Dosa, Muncul Foto Diduga Ridwan Kamil Liburan Bareng Aura Kasih

ERA.id - Media sosial dikejutkan dengan kemunculan foto yang diduga Aura Kasih dan Ridwan Kamil sedang berlibur di Eropa. Foto tersebut muncul setelah Ridwan Kamil meminta maaf kepada istrinya, Atalia Praratya.

Dalam foto yang beredar luas dan dibagikan akun @gosip_danu, menampilkan Aura Kasih sedang berjalan di sebuah kawasan kota tua dengan latar bangunan bergaya klasik Eropa. Sementara itu, foto lain dalam kolase memperlihatkan seorang pria berbaju biru yang diduga merupakan Ridwan Kamil, berdiri di depan sebuah restoran dengan area makan luar ruangan.

Namun, unggahan tersebut tidak disertai keterangan waktu, lokasi, maupun bukti yang jelas yang dapat menguatkan klaim adanya liburan bersama. Sejumlah warganet kemudian menelusuri foto-foto tersebut.

Dari penelusuran itu, muncul informasi bahwa gambar yang digunakan bukan foto baru dan diduga sudah beredar sejak tahun 2023. Di sisi lain, belum ada kepastian terkait foto yang beredar tersebut apakah benar atau tidak.

Hingga kini, Aura Kasih maupun Ridwan Kamil belum memberikan pernyataan resmi atau klarifikasi terkait isu yang beredar. Tidak ada pula informasi dari sumber tepercaya yang membenarkan dugaan tersebut.

Dengan belum adanya konfirmasi dari pihak terkait, unggahan yang viral di media sosial ini masih sebatas spekulasi. Foto-foto yang beredar belum cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan atau aktivitas tertentu antara Aura Kasih dan Ridwan Kamil.