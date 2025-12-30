Preman di Sumedang Sok Keras Mau Bakar Mini Market, Ujungnya Berakhir Pilu

Kapolsek Cimanggung Kompol Aan Supriatna saat mengamankan pelaku tindakan premanisme berinisial Y (23) di Cimanggung, Sumedang pada Selasa (30/12/2025).

ERA.id - Polres Sumedang, Jawa Barat, berhasil mengamankan preman yang mengancam akan membakar sebuah minimarket di Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Kapolsek Cimanggung Kompol Aan Supriatna di Sumedang, Selasa (30/12/2025), mengatakan bahwa pelaku berinisial Y (43) awalnya mendatangi minimarket dan bertindak agresif.

Dirinya menjelaskan bahwa pelaku kemudian berhasil diamankan tanpa perlawanan di kawasan Cimanggung selama kurang dari 24 jam setelah mendapatkan laporan.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini pelaku telah diserahkan kepada Satreskrim Polres Sumedang dan masih diperiksa untuk mendalami motif serta memastikan unsur pidana dari perbuatannya.

Sebelumnya, viral di media sosial seorang warga yang meresahkan masyarakat dengan mengancam akan membakar sebuah minimarket di kawasan Parakan Muncang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Dalam rekaman video yang beredar luas, pelaku juga terlihat mengacungkan benda menyerupai senjata sehingga menimbulkan ketakutan bagi karyawan dan warga sekitar.

