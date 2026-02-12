Pelajar dari Cimahi Tewas Usai Lompat dari Flyover Pasupati Bandung

ERA.id - Seorang pelajar berinisial MR tewas seusai terjun dari atas flyover Pasupati atau Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Kota Bandung, Selasa pagi silam.

“Untuk sementara identitas korban masih kami dalami. Statusnya pelajar, usianya 17 tahun, berasal dari Cimahi berjenis kelamin laki-laki” kata Kapolsek Bandung Wetan, AKP Bagus Yudo tak lama setelah kejadian.

Ia menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, korban sempat memarkirkan sepeda motor di atas flyover sebelum akhirnya melompat ke bawah.

“Saksi melihat korban memarkirkan motor lalu langsung meloncat dari jembatan Pasupati. Ada yang mencoba menahan, tetapi tidak sempat karena korban langsung jatuh,” ujarnya.

Menurut dia, ketinggian flyover di lokasi kejadian diperkirakan mencapai sekitar 40 meter. Hingga kini, motif aksi tersebut masih dalam penyelidikan.

“Sementara ini masih kami dalami motifnya. Termasuk akan memanggil pihak keluarga,” katanya.

Ia menyebut pihaknya juga masih memeriksa barang-barang milik korban, termasuk telepon genggam, untuk mengetahui apakah terdapat pesan atau petunjuk terakhir sebelum kejadian.

“Kami masih cek apakah ada surat wasiat atau pesan terakhir di handphone korban, juga dari keterangan keluarga dan rekan-rekannya,” ujarnya.

Jenazah korban saat ini telah dievakuasi oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung dan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk penanganan lebih lanjut.