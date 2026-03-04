Heboh Isu Sabu 30 Kg Meleleh Akibat Cuaca Panas, Begini Kata Polisi

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan unggahan sebuah akun tentang narkotika jenis sabu seberat 30 kilogram meleleh karena cuaca panas. Isu itu langsung dibantah oleh kepolisian.

Akun X atau Twitter @tanyakanrl mengunggah gambar berisi tulisan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan klarifikasi atas 30 kg sabu yang meleleh karena cuaca panas.

Pada postingan itu diisi cuitan yang mempertanyakan daerah Indonesia mana yang sedang mengalami musim panas. Sebab saat ini iklim sedang memasuki musim hujan.

Dikonfirmasi, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut informasi sabu 30 kg meleleh karena cuaca panas adalah hoaks.

"Ini berita hoax," kata Johnny saat dihubungi, Rabu (4/3/2026).

Dia tak menjawab pelaku yang menyebarkan informasi palsu itu akan diburu atau tidak. Jenderal bintang dua Polri ini hanya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan bersikap kritis.

Sebab, tidak semua informasi di dunia sosial adalah fakta.

"(Masyarakat harus) dapat menyikapi melimpahnya informasi di ruang digital termasuk informasi yang masuk kategori hoaks, disinformasi maupun informasi yang belum lengkap. Mari kita menjaga ruang digital yang sehat dan produktif serta konstruktif bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara," tuturnya.