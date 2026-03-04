Anggaran MBG Masih Dipermasalahkan, Gerindra: Seluruh Fraksi Bulat Mendukung

ERA.id - Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman mengatakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 bersumber dari hasil memotong kegiatan tak efisien dan rawan korupsi.

Anggaran itu pun sudah disepakati, sehingga saat ini tinggal mengawasi pelaksanaannya agar tidak ada penyimpangan.

Habib sendiri merespons adanya Anggota DPR RI yang mempermasalahkan anggaran untuk MBG. "Sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat," kata Habiburokhman di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, nilai bagi seorang politisi berada pada keberpihakan kepada rakyat kecil serta konsistensi. Jangan sampai, kata dia, sikap dan ucapan timbul karena nafsu cari panggung.

Secara faktual, dia menjelaskan bahwa masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan kuat, yakni karena penerima MBG adalah siswa yang menjadi bagian terpenting dari sistem pendidikan.

"MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita," katanya.