Viral Bapak Tiri di Sragen Aniaya Balita Perempuan Umur 3 Tahun, Picu Amarah Publik

ERA.id - Viral video yang memperlihatkan seorang ayah tiri menganiaya balita perempuan (3) di Sragen, Jawa Tengah.

Peristiwa kekerasan yang diduga terjadi pada 19 Februari 2026 itu menuai amarah warganet.

Korban selama ini tinggal bersama nenek dan kakeknya, karena ibu korban bekerja di Taiwan dalam enam bulan terakhir.

Kemudian, korban dijemput paksa oleh ayah tirinya. Selama bersama ayah tirinya, korban sering menjadi sasaran kekerasan.

Kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua tiri baru-baru ini juga terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Seorang anak laki-laki (12) meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh ibu tirinya di Kabupaten Sukabumi.

Korban meninggal dengan luka lebam dan luka bakar pada tubuhnya.

Polres Sukabumi menduga ada kekerasan terhadap korban dalam kasus tersebut dan menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi korban.

Merespon itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memantau penanganan seorang balita perempuan yang menjadi korban kekerasan ayah tirinya di Sragen, Jawa Tengah.

"Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sragen telah melakukan koordinasi lanjutan dengan Unit PPA Polres Sragen dan melakukan pendampingan korban dan tiga anak korban yang lain," kata Plt Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Indra Gunawan saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Sejauh ini, UPTD PPA juga telah melakukan pendampingan medis dan visum.

Indra Gunawan menyampaikan bahwa terduga pelaku telah diamankan penyidik Polres Sragen. "Saat ini terlapor yang merupakan ayah korban telah ditahan sejak 21 Februari," katanya.