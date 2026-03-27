Konyolnya SPPG di Nabire, Mobil Buat Antar Makanannya Dijadikan Pengangkut Sampah

ERA.id - Mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02 Siriwini di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, dipakai mengangkut sampah.

Ini memicu protes sebab mobil juga dipakai mengantar produk dari proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Alhasil, tindakan konyol SPPG tersebut, membuatnya dibekukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“BGN Pusat telah mengirimkan surat pemberhentian operasional sementara kepada kami di daerah sebagai tindak lanjut laporan tersebut,” ujar Koordinator Wilayah BGN Nabire, Marsel Asyerem di Nabire, Jumat (27/3/2026).

Ia mengatakan, pelanggaran SOP tersebut diketahui setelah pihaknya menerima laporan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nabire yang tergabung dalam Satgas Percepatan MBG Nabire yang menemukan mobil boks MBG untuk mengangkut dan membuang sampah.

BGN Nabire lalu meneruskan laporan ke BGN Pusat untuk ditindaklanjuti. Setelah menerima laporan, BGN Pusat kemudian memutuskan penghentian sementara operasional SPPG 02 Siriwini.

Marsel menegaskan, mobil boks MBG yang disediakan untuk operasional distribusi makanan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, termasuk mengangkut sampah.

Penghentian operasional akan berlangsung hingga proses evaluasi dan investigasi selesai dilakukan. Pihak pengelola dapur juga diwajibkan membuat surat pernyataan komitmen agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.