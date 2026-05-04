Kelanjutan Kasus Meninggalnya Dokter Magang di Jambi yang Konon Lelah Ekstrem

ERA.id - Dokter magang (internship) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Myta Aprilia Azmy, meninggal. Dia konon kelelahan bekerja di RSUD K.H. Daud Arif, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Polisi pun mengusut kasus ini sembari masih menunggu hasil investigasi tim Kementerian Kesehatan RI. "Kami pastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan kasus tersebut," kata Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji di Jambi, Senin (4/5/2026).

Erlan menambahkan, pihaknya belum menerima laporan resmi dari keluarga korban maupun rumah sakit.

Sebelumnya, beredar info kalau Myta kelelahan ekstrem sebelum meninggal dunia pada akhir April 2026. Insiden ini langsung disorot berbagai kalangan, termasuk organisasi profesi dan masyarakat.

Belakangan Kemenkes menurunkan tim ke Jambi untuk menginvestigasi ke RSUD K.H. Daud Arif guna audit internal dan memeriksa sistem penugasan dokter magang di rumah sakit tersebut.

Tim juga sedang menelusuri jadwal dinas, beban kerja, sistem pembinaan, serta kondisi kesehatan almarhumah selama menjalani program magang itu.

“Kami menghormati proses yang sedang berjalan di Kemenkes. Hasil investigasi tim Kemenkes akan menjadi dasar kami untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Jika ditemukan unsur pidana, tentu akan kami proses sesuai ketentuan,” kata Kombes Pol Erlan.

Polisi mengimbau untuk semua pihak tidak berspekulasi dan lebih baik menunggu hasil investigasi resmi agar tidak menimbulkan informasi simpang siur.