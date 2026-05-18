Syahri Perokok Ternyata Beri Makan Sapi dalam Game Saat Rapat DPRD Jember

ERA.id - Politisi Gerindra sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Jember, Achmad Syahri ternyata memberi makan sapinya dalam game, makanya ia terlihat sibuk sembari merokok saat rapat paripurna berlangsung.

"Saya sempat menanyakan alasan yang bersangkutan bermain gim, katanya lupa belum memberi makan sapi-sapi dalam permainan gim pertanian," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono usai menggelar rapat fraksi di DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (18/5/2026).

Fraksi juga memastikan persoalan tersebut telah ditindaklanjuti secara internal dan yang bersangkutan telah menjalani sidang etik di Majelis Kehormatan Partai (MKP) di Jakarta.

"Kalau ada kesalahan yang serupa dilakukan oleh Syahri tentu sanksi yang lebih berat yakni pemberhentian sebagai anggota DPRD Jember," katanya.

Ia menjelaskan bahwa pembinaan tidak hanya diberikan kepada Syahri, namun akan diberlakukan untuk seluruh anggota Fraksi Gerindra di DPRD Jember bila melanggar seperti Syahri.

Sementara itu, Syahri tidak terlihat menghadiri dua agenda rapat paripurna DPRD Jember pada Senin siang yakni Raperda tentang Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Jember tahun 2026 dan paripurna tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Reses I tahun 2026.

Syahri memberi kabar kepada anggota DPRD Jember yang lain bahwa dirinya sedang tidak enak badan, sehingga tidak bisa hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Sebelumnya Syahri mengaku menyesal telah bertindak bodoh dalam rapat dengan cara merokok dan bermain gim. Ia mengaku khilaf. "Saya menyesal sekali berbuat seperti itu dan tidak akan mengulangi," katanya.