Didampingi Atlet Sea Games, Antonio Blanco Jr Belajar Memanah di Serial Asmara Asrama

ERA.id - Antonio Blanco Jr mengungkap pengalaman menyenangkan selama proses syuting serial terbaru Magma Entertainment dan WeTV Indonesia, Asmara Asrama. Antonio mengaku belajar memanah demi peran di serial tersebut.

Saat ditemui di Felfest Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (18/5/2026), aktor berdarah Bali ini mengungkap salah satu tantangan di serial terbaru Asmara Asrama. Ia mengatakan tantangan itu adalah belajar memanah yang juga baru pertama kali dilakukan.

"Prosesnya ya, jadi kan sebelumnya aku belum pernah memanah. Biasanya memanah hati perempuan biasanya (tertawa). Tapi sekarang memanah beneran. Jadi belum pernah nih," ujar Antonio.

Lalu, kata Antonio, proses belajar memanah itu dilakukan dari hal yang paling dasar. Ia mengakui banyak teknik-teknik dasar yang dipelajari dari workshop yang diberikan.

Bahkan Charles Gozali yang memproduseri serial ini menghadirkan atlet memanah dari Sea Games untuk melatih Antonio Blanco Jr.

"Jadi emang banyak banget teknik-tekniknya. Jadi ya diajarin lah cara memanah yang profesional. Bahkan yang ngajarin pun mantan atlet Sea Games," jelas Antonio.

Lebih lanjut, aktor 27 tahun ini juga memanfaatkan banyak referensi dari video-video yang ia tonton tentang teknik memanah. Ia pun bersyukur olahraga memanah ini tidak membutuhkan banyak gerakan berlebihan.

"Tapi emang untungnya memanah itu nggak terlalu banyak gerak ya, emang harus minim gerakan, tatapan harus fokus, kontrol pernapasan, kekuatan tangan, segala macam pegangan sama form, posisinya itu, itu sih basic-basic-nya," tutupnya.

Serial Asmara Asrama berkisah tentang seorang gadis bernama Mara (Diandra Agatha) yang harus menyamar sebagai saudara kembar laki-lakinya, Rama (Emyr Razan). Penyamaran itu dilakukan demi mempertahankan beasiswa di sekolah asrama.