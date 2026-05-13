Syahri Merokok dalam Rapat DPRD, Gerindra Jember: Dia Belum Dikader

ERA.id - Viral video politisi Gerindra sekaligus Anggota Komisi D DPRD Jember, A. Syahri Assidiqi, merokok saat rapat dengar pendapat membahas masalah kesehatan, Senin (11/5).

Uniknya, dalam rapat itu, dia dibiarkan saja mengisap rokoknya. Tak cuma itu, dia juga fokus menunduk depan layar ponsel yang tampak seperti bermain gim.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Ahmad Halim pun berjanji akan memberi sanksi kepada Syahri. "Akan diproses karena menyangkut etika lembaga DPRD," kata Halim, Selasa kemarin.

Sebelumnya, rapat itu dihadiri pihak Dinas Kesehatan, puluhan Kepala Puskesmas, dan BPJS Kesehatan. Mereka membahas masalah campak, angka kematian ibu dan bayi, serta isu stunting.

"Kami menyayangkan sikap (Syahri) karena tidak menerapkan kedisiplinan, perilaku, dan tata krama di ruang sidang saat rapat," katanya.

Ia menjelaskan kasus tersebut akan diserahkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember.

"Tidak hanya sanksi dari DPRD, namun partai juga akan memberikan sanksi disiplin," ucap Halim yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Jember.

Parahnya, Syahri, saat naik jadi legislator, ternyata belum pernah mengikuti kaderisasi partai Gerindra di Hambalang.

Ia menjelaskan pihaknya akan memanggil Syahri dan memintanya memohon maaf.

Sementara anggota Komisi D DPRD Jember yang tertangkap kamera sedang bermain gim dan merokok di ruangan ber-AC itu, A. Syahri Assidiqi belum berhasil dikonfirmasi terkait hal tersebut.