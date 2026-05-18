BABYMONSTER Konser Lagi di Jakarta, Harga Tiket Mulai Rp1 Jutaan

ERA.id - Girl group asal Korea Selatan, BABYMONSTER, kembali datang ke Indonesia untuk menggelar konser bertajuk “2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]”. Konser ini akan digelar pada 17 Oktober 2026 di Indonesia Arena.

Promotor TEM Presents dan Live Nation resmi mengumumkan kehadiran pelantun “Sheesh” ke Indonesia pada 17 Oktober mendatang. Pada pengumuman tersebut, BABYMONSTER akan berkunjung ke delapan kota di seluruh Asia.

Rangkaian tur Asia ini akan dimulai dari Manila, Makau, Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura, dan Hong Kong. Kemudian tiga kota di Oseania yakni Auckland, Melbourne, dan Sydney.

Bukan hanya itu saja, rangkaian tur BABYMONSTER ini sebelumnya juga sudah diungkapkan oleh agensi yang terdiri dari Seoul dan enam kota di Jepang terdiri dari Kobe, Fukuoka, Yokohama, Chiba, Nagoya, dan Osaka.

Untuk konser di Jakarta, promotor membagi kategori tiket ke beberapa bagian sesuai dengan harga dan keuntungan yang akan didapat penggemar. Tiket konser BABYMONSTER di Jakarta dijual mulai dari Rp1,1 juta hingga Rp4 jutaan untuk kategori Monstiez VIP Box.

Untuk tiket kategori monstiez, penggemar dapat melakukan pendaftaran keanggotaan (Membership) di Weverse mulai 15 Mei (Jumat) pukul 13.00 WIB hingga 18 Mei (Senin) pukul 12.59 WIB.

Sedangkan untuk periode pembelian Weverse Fanclub Presale akan berlangsung pada 4 Juni (Kamis) pukul 12.00–23.59 WIB. Penjualan Umum (General On Sale) akan dimulai pada 5 Juni (Jumat) pukul 12.00 WIB melalui babymonsterinjakarta2026.com.

Diketahui tahun lalu, BABYMONSTER berhasil menyelesaikan tur dunia pertamanya, yang menarik sekitar 300.000 penonton melalui 32 pertunjukan di 20 kota. Grup yang beranggotakan Ahyeon, Asa, Rami, Chiquita, Rora, Ruka, dan Pharita ini juga baru merilis mini album ketiga mereka yang bertajuk [춤 (CHOOM)].

Album tersebut berhasil memuncaki iTunes Album Charts di 19 wilayah dan mencapai peringkat No.1 di Worldwide Album Chart, membuktikan popularitas global grup tersebut yang terus berkembang.

Pengumuman tur dunia kedua ini hadir bersamaan dengan comeback mereka lewat mini album pada bulan Mei, dengan lagu utama berjudul "CHOOM".