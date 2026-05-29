Polisi Tembak Kerbau Kurban Ngamuk di Jateng

ERA.id - Polisi dari Polres Kudus, Jawa Tengah, melumpuhkan dua dari empat ekor kerbau kurban yang mengamuk saat hendak disembelih pada Idul Adha tahun ini.

"Dua ekor kerbau terpaksa dilumpuhkan menggunakan timah panas karena berpotensi membahayakan warga," kata Wakapolres Kudus, Kompol Rendi Johan Prasetyo di Kudus, Kamis kemarin.

Dijelaskan, dua ekor kerbau tersebut berada di Klaling dan Tanjungrejo (Kecamatan Jekulo) yakni satu di Purwosari (Kecamatan Kota) dan satu di Sempalan (Kecamatan Jati).

Ia menjelaskan selama pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada 10 dan 11 Dzulhijjah, pihaknya bersiaga untuk menerima laporan masyarakat melalui layanan pusat panggilan (call center) 110, jika terdapat hewan kurban yang lepas kendali.

"Dari empat kejadian yang dilaporkan, dua berhasil dilumpuhkan menggunakan senjata organik Polri atas permintaan warga. Sedangkan dua lainnya, masih bisa dikendalikan dan ditangkap panitia kurban," ujarnya.

Salah satunya, kata dia, kerbau kurban milik Masjid Purwosari yang terlepas pada Rabu (27/5) sekitar pukul 16.30 WIB saat diturunkan dari mobil pikap. Tali pegangan terlepas hingga kerbau langsung berlari liar, namun akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan karena membahayakan warga.

Menurut dia, insiden tersebut bersifat insidental mengingat ratusan masjid dan musala di sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

"Kalau kami boleh memberi masukan, mungkin tahun depan panitia bisa lebih baik lagi dalam mempersiapkan proses pemotongan hewan kurban agar kejadian serupa tidak terulang," ujarnya.

Seruduk motor

Sementara itu, seekor kerbau kurban yang lepas dan mengamuk di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Rabu (27/5), sempat menyeruduk dua pemotor sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan petugas.

Kapolsek Jati, AKP Hadi Noor Cahyo mengungkapkan peristiwa bermula ketika kerbau kurban tiba di Masjid Purwosari pada Rabu (27/5) pukul 16.30 WIB menggunakan mobil pikap.

Saat hendak diturunkan, tali pegangan terlepas sehingga hewan tersebut langsung berlari liar. "Kerbau berlari melewati sejumlah wilayah mulai Desa Pasuruan Lor, Pasuruan Kidul hingga kawasan Jalan Lingkar Kudus," ujarnya.

Selain menyeruduk dua pengendara motor, satu panitia kurban juga luka lecet saat berupaya mengamankan hewan tersebut.

Petugas gabungan bersama panitia kemudian mengejar guna mencegah kerbau masuk ke kawasan permukiman maupun jalan raya yang ramai kendaraan.

Kerbau akhirnya ditemukan di area semak-semak menuju Desa Goleng, Kecamatan Jati. Karena kondisi hewan agresif dan sulit dikendalikan, petugas memutuskan melakukan tindakan pelumpuhan demi keselamatan warga.

Setelah kondisi kerbau melemah, petugas bersama panitia langsung mengikat hewan tersebut. Penyembelihan kemudian dilakukan di lokasi dan dievakuasi ke Masjid Purwosari sekitar pukul 20.00 WIB.