Luncurkan Bear Brand Collagen dan Vitamin C, Nestle Indonesia Gandeng Raline Shah Jadi Duta Merek Terbaru

ERA.id - Produk susu murni Bear Brand meluncurkan inovasi bergizi lewat Bear Brand Collagen dan Vitamin C. Peluncuran produk ini disertai dengan penunjukkan Raline Shah sebagai duta merek terbaru.

Business Executive Officer Adult Dairy and Food Johanlie Aliffin mengatakan Bear Brand Collagen dan Vitamin C bisa membantu mendukung kesehatan tubuh mulai dari kesehatan tulang, sendi, hingga kulit. Kehadiran produk ini pun diharapkan bisa mendukung gaya hidup sehat di kalangan masyarakat.

"Kami melihat masyarakat Indonesia kini semakin aktif dan sadar akan pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh. Karena itu, Bear Brand terus berkomitmen menghadirkan inovasi terbaru melalui produk bergizi yang relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini. Melalui Bear Brand Collagen dan Vitamin C, kami ingin menghadirkan pilihan praktis untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat," ujar Johanlie saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Produk susu steril murni yang terbuat dari 100 persen susu sapi segar ini hadir dengan kandungan 1.089 mg kolagen dan Vitamin C untuk membantu mendukung Kesehatan tubuh secara menyeluruh, mulai dari kesehatan tulang, sendi, hingga kulit.

Raline Shah yang ditunjuk sebagai duta merek Bear Brand Collagen dan Vitamin C mengaku senang bisa menjadi bagian keluarga besar Nestle Indonesia.

"Aku senang banget di-offer satu brand yang really stands for quality, really stands for health and really speaks for educating the public about health, not just to sell its products generally speaking," kata bintang film 5 Cm itu.

Sementara itu Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dr. Adrian Setiaji, Sp. KFR, AIFO-K menuturkan, kolagen merupakan salah satu protein utama yang dapat menjaga Kesehatan tulang hingga ligmen. Ia pun menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan pola hidup sehat yang optimal.

"Menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh perlu dilakukan melalui kombinasi olahraga rutin, asupan gizi seimbang, serta pemulihan yang baik seperti tidur yang cukup. Meski terlihat sederhana, ketiga hal tersebut memiliki peran besar dalam membantu proses regenerasi dan menjaga produksi kolagen dalam tubuh tetap optimal," tuturnya.

Lebih lanjut, Johanlie mengatakan Bear Brand Collagen dan Vitamin C hadir sebagai solusi praktis yang mudah dikonsumsi kapan saja demi menunjang kesehatan tubuh.

"Dengan gaya hidup yang semakin dinamis, BEAR BRAND Collagen & Vitamin C hadir sebagai solusi praktis yang mudah dikonsumsi kapan saja, baik di tengah aktivitas bekerja maupun berolahraga. Pada akhirnya, kesehatan merupakan investasi yang perlu dijaga, dan semuanya dapat dimulai dari dalam," tutup Johanlie.