Bertanya soal Patok Tanah, Pria di Gowa Tiba-Tiba Dipanah Preman

ERA.id - Pria bernama Andi Yusrizal Ihsan (51) warga Romang Polong, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ditemukan tersungkur dan terluka parah usai dada kirinya kena anak panah, Kamis siang kemarin.

Setelah diperiksa polisi, diketahui korban dianiaya preman yang diperintahkan untuk memasang beberapa papan bicara di sebuah lahan kosong, yang ternyata tanah milik korban, tak jauh dari lokasi kejadian.

Korban sebelumnya berujar tidak terima aksi pelaku. Setelahnya, pelaku dan korban cekcok di pinggir Jl. Yasin Limpo hingga satu pelaku langsung memanah korban lalu pergi.

Setelah terluka, korban dilarikan oleh para warga ke RS Muhammadiyah. Di sana, polisi menanyai korban dan tak butuh waktu lama tim gabungan dari Satreskrim Polres Gowa dan Polsek Somba Opu menangkap 13 pelaku.

Kepada ERA, Kanit Resmob Polres Gowa, Ipda Andi Muhammad Alfian mengaku kalau yang memanah korban adalah bernama Main Dg Tula (50).

Alfian melanjutkan, pihaknya juga akan menyelidiki penyuruh para pelaku. "Nanti diperjelas dari pemeriksaannya, karena menyuruh itu bagian dari rangkaian perbuatan pidana," tegasnya.