Beringas, Ketua DPRD Bone Lemparkan Kue ke Wajah Staf PPPK

ERA.id - Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong, dilaporkan ke Polres Bone usai diduga menganiaya seorang staf wanita berstatus PPPK. Konon berawal dari masalah sepele.

Politikus Partai Gerindra itu disebut melempari korban wadah (bosara) berisi kue tradisional dan juga menyiram air serta sambal ke wajah pegawai tersebut.

Di kantor polisi, korban mengisahkan kejadian ketika pelaku murka saat tamu yang datang ke ruang kerja pelaku idak disuguhi makanan dan minuman oleh korban.

"Satu bosara (wadah) kue dilempar ke mukaku, air, botol sambal, padahal saya tak ada salah. Begitu kah namanya Ketua DPRD?" ujar Yuli, Rabu kemarin.

Tindakan pelaku itu terjadi ketika korban berada di sebuah kantin dalam lingkup gedung DPRD Bone.

Korban yang diketahui berdinas sebagai staf bagian umum sudah menyiapkan kue sesuai pesanan pelaku untuk diberikan ke tamunya.

"Awalnya minta kue, baru kuberilah dia untuk dua tamunya. Kemudian dia telepon saya lagi bilang kalau ada tamunya. Saya jawab kue sudah ada, sudah dibagi dua," sebut Yuli di cuplikan video yang beredar viral di Instagram.

"Berselang beberapa saat saya kembali ke ruangan. Baru dipanggil ka sama ibu ketua ke kantin. Pas sampai ka di kantin, itu kue satu bosara langsung dilempar ke mukaku."

"Saya tidak pernah bicara satu kata pun. Baru dia (Ketua DPRD Bone) bilang 'mukanya, kau larang saya makan kue? Siapa yang bayar itu kue? Kau?" sambungnya.

Tak terima diperlakukan kasar dan merasa harga dirinya direndahkan. Yuli langsung melaporkan tindakan pelaku ke polisi. "Saya keberatan," tutupnya.

ERA berusaha mewawancarai Andi Tenri Walinonong melalui sambungan WhatsApp pribadi sehubungan peristiwa ini, namun belum mendapat respon. Bahkan Ketua DPW Partai Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras belum juga merespons kasus ini.