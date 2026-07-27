Ketua DPRD Bone Dihujat Publik, Gerindra Sulsel: Tak Perlu Dipolitisasi

ERA.id - Wakil Bupati Gowa sekaligus Sekretaris DPW Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin meminta publik dan media untuk tak mempolitisasi kasus Ketua DPRD Andi Tenri Walinonong.

Tenri yang merupakan kader Gerindra sebelumnya dikabarkan melemparkan kue ke wajah seorang staf PPPK, Yuli. Akibatnya, Tenri dilaporkan ke Polres Bone.

Lebih jauh, Darmawangsyah yang karib disapa Wawan ini menilaii kasus Tenri mesti diserahkan penuh kepada pihak Polres Bone untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana.

"Tidak perlu dibawa ke ranah politik," tuturnya kepada ERA, Senin (27/7/2026).

Sementara soal info bahwa hari ini Tenri menghadap ke kantor DPW Partai Gerindra Sulsel, Wawan membantahnya.

"Saya tidak pernah tanda tangan surat pemanggilan (Ketua DPRD Bone) jadi pemanggilan ke DPW itu tidak pernah ada," aku pria berakronim DM ini.

Saat ini kasus pelemparan kue dan botol saos yang diadukan oleh korban susah memasuki tahap olah tempat kejadian perkara oleh Satreskrim Polres Bone di lokasi kejadian.

Pihak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pun kini sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tenri yang kini viral dan dihujat banyak publik di media sosial.