Bantah Lempar Kue ke Wajah Staf, Ketua DPRD Bone: Korban Ngarang

ERA.id - Ketua DPRD Bone, Sulsel, sekaligus politisi Gerindra, Andi Tenri Walinonong, membantah melemparkan kue ke wajah seorang staf wanita berinisial Y di Bagian Umum DPRD Kabupaten Bone.

Tenri mengaku korbannya bohong sebab kue yang dimaksud hanya dia hempaskan ke tanah, bukan ke wajah korban. Dia juga bilang saat itu dirinya tersulut emosi saat berbicara dengan korban.

"Kurang lebih seperti itu (tersinggung dengan ucapan korban) yang memicu emosi, sampai saya hempaskan isi meja ke lantai, jatuhlah bosara (tempat kue) ini ke lantai," terang Tenri lewat pesan pribadi kepada ERA, Rabu (23/7/2026).

Perempuan berusia 30 tahun asal Kecamatan Ulaweng itu juga mengaku melemparkan sebotol saos (sambal) dan air mineral ke hadapan Y dan tak mengenai tubuh korban, tak seperti yang dilaporkan ke pihak Polres Bone.

"Bukan mengenai badannya," tambahnya.

"Berita yang beredar bahwa saya tabok (pukul) mukanya pakai bosara itu tidak benar. Di kantin juga banyak saksi yang membenarkan bahwa tidak ada kontak (kekerasan) fisik yang melukai (Yuli)," katanya.

Ia pun menuding, bahwa Yuli telah mengarang bebas (berbohong) dalam memberikan keterangan kronologi kejadian ke pihak Polres Bone.

"Iya (bohong) karena pernyataannya di beberapa media semua berbeda," cetusnya.

Meski telah diadukan ke polisi, Tenri belum memikirkan untuk melapor balik atas pernyataan korban yang dirasanya terkesan mengarang.