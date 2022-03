Harga Sembako di Kota Tangerang Merangkak Naik Jelang Ramadan, Minyak Goreng Sudah Normal Tapi Sulit Dicari

ERA.id - Bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah akan jatuh pada awal April mendatang. Namun, hal ini sudah mulai dirasakan dari kenaikan harga sembako. Seperti yang terjadi di Pasar Anyar, Kota Tangerang.



Sejumlah sembako mulai merangkak naik, seperti terigu, telur, dan sagu. Kenaikannya pun cukup siginifikan. Salah satu pedagang, Riyanto mengatakan untuk telur ayam negeri naik Rp2 ribu per kilogram dalam sepekan terakhir.



"Minggu kemarin harga Rp22 ribu per kilogramnya, tapi sekarang naik hingga Rp24 ribu per kilogram. Baru saja naik ini," ujarnya, Minggu, (6/3/2022).



