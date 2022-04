Aksi Unjuk Rasa HMI di Solo Diwarnai Kemacetan di Fly Over Purwosari

ERA.id - Gabungan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solo Raya melakukan unjuk rasa di kawasan Fly Over Manahan, Solo, Selasa (12/4/2024). Dalam unjuk rasa ini massa melakukan long march yang membuat kemaceran di Fly Over.



Aksi dimulai sekitar pukul 15.30 WIB. Massa berkumpul di pertigaan Panti Waluyo dan long march menuju ke Fly Over Manahan.



Massa sekitar 100 orang berjalan perlahan melintasi fly over Manahan. Separuh badan jalan di Fly Over Purwosari dipenuhi oleh massa yang berunjuk rasa. Sehingga menimbulkan kemacetan dari sisi barat maupun timur.



