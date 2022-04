Pembubaran Aksi Sahur On The Road di Makassar Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Ditemukan Sajam dan Anak Panah

ERA.id - Aksi kejar-kejaran terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Gabungan aparat dari TNI dan Brimob Polda Sulsel membubarkan kegiatan Sahur On The Road, Senin (18/4/2022) dini hari tadi.



Aparat juga mengamankan beberapa senjata tajam (sajam) jenis anak panah yang dibawa oleh peserta aksi Sahur On The Road.



Peristiwa terjadi saat petugas gabungan melakukan patroli di sekitar wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Tiba-tiba muncul ratusan pemuda.



Tag: sahur on the road polisi