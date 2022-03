Cegah Tawuran, Polres Metro Tangerang Kota Larang Sahur On The Road, Kapolres: Bisa Berpotensi Anarkis

ERA.id - Polres Metro Tangerang Kota meminta masyarakat untuk tak melakukan Sahur On The Road (SOTR) pada Bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah mendatang. Hal ini untuk mencegah aksi anarkime.



Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Komarudin mengatakan SOTR berpotensi menimbulkan keributan. Sehingga, dia meminta masyarakat untuk saur di rumah masing-masing saja.



"Sahur on the road dilarang adanya sahur on the road, itu juga berpotensi (anarkis) tidak ada sahur on the road, jadi silakan sahur aja di rumah masing," tegasnya, Selasa, (29/3/2022).



