Gwyneth Paltrow Tampil di Film Terbaru Marty Supreme

ERA.id - Aktris pemenang Oscar, Gwyneth Paltrow kembali berkarya dalam industri film. Terbaru, dia bergabung dengan Timothee Chalamet dalam film pingpong garapan Josh Safdie berjudul Marty Supreme.

Proyek film ini menandai peran pertama Paltrow di layar lebar sejak "Avengers: Endgame" tahun 2019, namun demikian, tidak ada informasi yang diberikan tentang peran Paltrow.

Mengutip Antara, detail plot untuk Marty Supreme masih dirahasiakan, tetapi studio A24 mengunggah gambar bola tenis meja dengan kata-kata "segera hadir" setelah proyek tersebut dikabarkan pada bulan Juli.

Paltrow, salah satu aktor paling terkenal dan sukses secara komersial sejak tahun 1990-an, telah lama absen dari layar lebar sejak beradu akting dengan Robert Downey Jr. dalam film "Iron Man" dan "Avengers".

Terkenal karena perannya yang memenangkan Academy Award dalam "Shakespeare in Love," serta "Sliding Doors," "Emma," "Se7en," "The Talented Mr. Ripley," "Proof" dan "The Royal Tenenbaums," Paltrow akhir-akhir ini mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk merek gaya hidup Goop, yang didirikannya pada tahun 2008.

Skenario asli untuk "Marty Supreme" ditulis oleh Safdie dan Ronald Bronstein, yang keduanya menjadi produser bersama Eli Bush, Anthony Katagas, dan Chalamet.

Safdie, yang terkenal karena menyutradarai "Uncut Gems" dan "Good Time" bersama saudaranya, Benny Safdie, memulai usaha penyutradaraan film solo pertamanya sejak 2008 dengan "Marty Supreme".

Ia baru-baru ini memimpin komedi spesial terbaru Adam Sandler untuk Netflix berjudul "Love You", dan ia juga bekerja sama dengan Sandler dalam film terpisah yang berlatar di dunia memorabilia olahraga dan bisbol.