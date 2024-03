Han So Hee Disebut Alami Masa Sulit Imbas Kabar Pacaran dengan Ryu Jun Yeol, Agensi Ambil Tindakan Hukum

ERA.id - Agensi Han So Hee, 9ATO Entertainment kembali buka suara terkait berita pacaran sang aktris dengan Ryu Jun Yeol. Disebutkan bahwa Han So He mengalami masa sulit akibat kabar hubungan asmaranya tersebut.

Kesulitan yang dialami Han So Hee ini karena rumor dan spekulasi tak berdasar yang mencuat ke publik mengenai dirinya, pasca dirinya mengkonfirmasi pacaran dengan Ryu Jun Yeol.

"Sebelum dia menjadi aktris, pertama dia adalah manusia biasa, dan dia saat ini sedang melalui masa yang sulit karena rumor jahat dan spekulasi tidak berdasar," pernyataan agensi Han So Hee dilansir dari Soompi, pada Senin (18/3/2024).

Melihat kondisi tersebut, agensi menegaskan akan mengambil langkah hukum untuk mengatasi rumor tak berdasar mengenai Han So Hee. Agensi juga meminta penggemar untuk membantu mengirimkan rumor tak berdasar tentang Han So Hee di media sosial.

"Oleh karena itu, kami akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang mencemarkan nama baik dan memfitnah artis kami. Kami meminta Anda mengirimkan bukti ke [email protected]," katanya.

Agensi juga menyampaikan akan menjaga Han So Hee dalam menghadapi semua permasalahan yang terjadi. Mereka juga akan semakin membimbing Han So Hee ke depannya dan memprioritaskan melindunginya.

"Kami sangat merenungkan penyebab kekhawatiran atas hubungan sang aktris, dan kami akan menjaga aktris kami dan membimbingnya ke arah yang benar. Kami juga akan melakukan yang terbaik untuk memprioritaskan melindungi artis kami terlebih dahulu," pungkas agensi Han So Hee.

Sementara itu, kabar kencan Han So Hee dan Ryu Jun Yeol ini muncul setelah seorang sumber menyebutkan mereka menghabiskan liburan bersama di Hawaii. Agensi keduanya sempat membantah kabar tersebut.

Kemudian rumor mereka menjalin hubungan dari perselingkuhan mencuat ketika Hyeri mengunggah Instagram Stories dengan kalimat "Ini menarik", yang diduga menyindir Han So Hee dan Ryu Jun Yeol. Lalu Han So Hee juga mengunggah Instagram Stories yang menjelaskan posisinya dan menyematkan kalimat akhir "Aku juga merasa ini menarik".

Postingan Hyeri dan Han So Hee ini pun ramai dibahas dan disebut bahwa keduanya saling menyindir. Sampai akhirnya Han So Hee merilis konfirmasi kencannya dan Ryu Jun Yeol secara pribadi, diikuti dengan konfirmasi dari agensi mereka.