Alami Masalah Kesehatan, Selena Gomez Ungkap Kesedihan Tak Akan Bisa Hamil

ERA.id - Selena Gomez mengungkapkan bahwa ia tidak akan bisa hamil atau mengandung anaknya sendiri. Hal ini diungkap Selena Gomez pada wawancara terbarunya bersama Vanity Vair.

Kekasih Benny Blanco itu mengatakan yang menyebabkan dirinya tidak bisa hamil dengan aman karena masalah kesehatan yang dialaminya. Fakta tersebut diakui Selena Gomez membuatnya sempat merasa sangat sedih.

“Saya belum pernah mengatakan ini, tetapi sayangnya saya tidak dapat mengandung anak-anak saya sendiri,” ungkap Selena Gomez.

“Saya memiliki banyak masalah medis yang dapat membahayakan hidup saya dan bayi saya. Itu adalah sesuatu yang buat saya bersedih untuk sementara waktu,” tambahnya.

Meski demikian, Selena merasa bersyukur dengan perkembangan medis belakangan, yang memungkinkannya punya anak dengan ibu pengganti. Ia juga mempertimbangkan untuk mengadopsi anak.

“Saya merasa sangat beruntung karena ada orang-orang hebat yang bersedia melakukan surogasi atau adopsi, yang keduanya merupakan kemungkinan besar untuk saya,” jelasnya.

“Saya sangat bersyukur atas kesempatan lain bagi orang-orang yang sangat ingin menjadi ibu. Saya salah satu dari orang-orang itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Selena Gomez sudah terbuka tentang masalah kesehatannya, salah satunya ia yang didiagonis mengidap lupus. Ini adalah penyakit autoimun yang mengganggu sistem kekebalan tubuh, yang harus mengosumsi obat untuk menjaga kesehatannya tetap stabil.

Pelantun lagu “Who Says” itu juga sempat menjalani transplantasi ginjal, yang berkaitan dengan penyakit lupusnya. Ia juga pernah terbuka mengidap ganggung kesehatan mental bipolar pada film dokumenternya My Mind and Me.