Bocorkan Trailer Film Terbaru, Selena Gomez Bakal Ungkap Sisi Mengerikan Kehidupan Selebritas

ERA.id - Bukan rahasia lagi bahwa kehidupan selebritas memiliki sisi lain yang tak terungkap ke publik. Tentang kondisi mereka yang tak aman hingga sisi kelam yang begitu mengerikan.

Dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Selena Gomez membagikan trailer film dokumenternya di Instagram. Film yang berjudul Selena Gomez: My Mind and Me, mengangkat kisah tentang sisi kelamnya di dunia hiburan yang mengakibatkan masalah bagi kesehatan mental.

Di video trailer film yang akan tayang 4 November 2022 itu diperlihatkan Selena Gomez sedang dirawat di rumah sakit. Dia diketahui, mempunyai penyakit lupus. Selena Gomez terlihat kesakitan saat perawat berusaha mengambil darahnya.

Dilansir dari Asiantimes, Rabu (12/10/2022), dalam film dokumenter tersebut menceritakan kisah di balik kehidupan Selena Gomez sebagai aktris, penyanyi, dan penulis lagu. Dokumenternya menampilkan perjuangan yang dia alami, mulai dari gangguan kesehatan mental hingga fisik.

Dikabarkan penyanyi lagu "It Ain't Me" telah didiagnosa mengalami gangguan kecemasan. Gangguan kesehatan mental, dialami karena Selena sejak kecil sudah masuk dunia entertainment.

Sejak kecil Selena Gomez merasa dirinya selalu tidak cukup baik, dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu, Selena selalu bekerja lebih keras di setiap harinya. Hal itu membuat dirinya sering depresi berlebih.

“Sepanjang hidupku, sejak aku kecil, aku bekerja. Aku tidak ingin jadi sangat terkenal, tapi aku tahu bahwa selagi aku masih ada di posisi ini, aku harus memanfaatkannya sebaik mungkin,” ucap Selena Gomez.

Selena Gomez baru-baru ini memberikan uang sumbangan filantropi dari sebagian komersialnya. Acara kuliner Selena + Chef di HBO Max menghasilkan uang untuk tujuan amal. Selena Gomez telah mengumpulkan lebih dari 45 miliar, dari aliran global musiknya, dan sumber mengklaim bahwa dia telah menjual lebih dari 210 juta lagu secara global.

Every breath, a breakthrough. In honor of #WorldMentalHealthDay I wanted to share the trailer for my documentary Selena Gomez: My Mind & Me. November 4 on @AppleTVPlus https://t.co/h8bkDd9mmV pic.twitter.com/2D4HixbCjL