Bukan Justin Bieber, Aktor Inilah Cinta Pertama Selena Gomez yang Sebenarnya, Gantengan Mana Sama JB?

ERA.id - Selena Gomez membeberkan fakta mengejutkan tentang cinta pertamanya. Selena mengatakan bahwa Justin Bieber bukanlah cinta pertamanya, meskipun mereka merupakan pasangan fenomeda di industri hiburan dunia beberapa tahun lalu.



Pada wawancaranya di The Tonight Show with Jimmy Fallon, Selena mengatakan bahwa cinta pertamanya adalah aktor Cole Sprouse. Bahkan Selena sampai menuliskan nama sang aktor di tembok rumah lamanya, yang terlihat dalam tayangan dokumenternya, My Mind & Me.

Cole Sprouse (Instagram/colesprouse)





"Sejujurnya hatiku galau memilih Juan dan Cole Sprouse saat aku berusia 11 tahun," ungkap Selena Gomez, dilansir dari Daily Mail.



Selena juga berbicara tentang ciuman pertamanya dengan kembaran Cole Sprouse, Dylan Sprouse, yang terjadi di sebuah acara televisi. Selena mengatakan bahwa ia beruntung yang dicium adalah Dylan, karena jika Cole ia akan seperti orang bodoh.



"Aku tak bisa mengatakan itu menyesal. Bukan begitu. Aku malah merasa lebih baik karena bukan dia (Cole Sprouse yang dicium), karena saat itu aku kayak orang idiot. Dia (Cole Sprouse) adalah cinta sejatiku," jelasnya Selena Gomez.



Seperti diketahui, Selena Gomez dan Cole Sprouse mulai dikenal publik dunia usai membintangi serial televisi Disney Channel. Cole membintangi serial The Suite Life of Zack & Cody, sedangkan Selena Gomez membintangi Wizards of Waverly Place.