Bikin Pangling, Kim Go Eun Tampil dengan Rambut Bondol di TIFF 2024

ERA.id - Aktris Korea Selatan, Kim Go Eun, sukses mencuri perhatian berkat penampilannya di Toronto International Film Festival (TIFF) 2024, di Kanada, pada Sabtu (14/9/2024). Ia tampil mengejutkan publik dengan gaya rambut bondol.

Pada foto yang tersebar di media sosial, Kim Go Eun tampil dengan mengenakan dress putih off-shoulder panjang. Ia tampak melengkapi penampilannya tersebut dengan perhiasan indah, dari anting, kalung, hingga cincin warna senada.

Namun, yang mencuri perhatian adalah gaya rambut baru bintang drama Goblin tersebut. Ia tampak hampir memangkas habis rambutnya hingga bondol dan membuat penampilannya begitu segar, hingga mengejutkan para penggemar.

“Mengungkapkan rambutnya di Tiff di depan begitu banyak orang benar-benar sangat ikonik darinya oof tidak ada yang melakukannya seperti kamu merindukan ggonekim,” komentar penggemar.

“Perempuan ini luar biasa, dia sangat cantik dengan gaya rambut apapun,” ucap yang lain.

“Cara dia bereksperimen dengan gaya rambutnya, itu luar biasa,” tambah yang lainnya.

Sementara itu, Kim Go Eun sendiri hadir di TIFF 2024 untuk penayangan perdana film terbarunya yang berjudul Love in the Big City. Pada film ini, Kim Go Eun beradu peran dengan Noh Sang Hyun, yang karakter mereka diceritakan menjadi teman sekamar dengan kepribadian yang sangat bertolak belakang.