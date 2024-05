Momen Kim Go Eun Syuting di Garut, Naik Mobil Klasik hingga Bertemu Dukun Lokal

ERA.id - Aktris Korea Selatan, Kim Go Eun sukses membuat penggemarnya di Indonesia heboh berkat postingan terbarunya di Instagram Stories. Ini lantaran ia membagikan momen dirinya sedang syuting di Garut, Jawa Barat, Indonesia, Kamis (23/5/2024).

Pada salah satu video yang diunggahnya, terlihat beberapa orang nampak seperti dukun tengah melakukan ritual dengan pakaian tradisional. Seperti diketahui, Kim Go Eun belum lama ini mencuri perhatian lewat perannya sebagai dukun di film Exhuma.

Selain memamerkan orang melakukan ritual, Kim Go Eun juga memperlihatkan dirinya yang tampil anggun dengan dress bermotif bunga. Ia tampak sedang syuting di dalam sebuah mobil jeep berwarna biru dengan stiker bertulisakan “Klasik Beans”.

Pada pengambilan gambar tersebut, Kim Go Eun terlihat memegang sebuah handycam. Ia tampak menjalani syuting dengan semangat dan penuh tawa.

Tak hanya itu, Kim Go Eun juga membagikan ulang postingan rekannya, yang menampilkan dirinya berpose bersandar di sebuah pintu rumah beratapkan jerami. Terlihat pada foto tersebut tertera lokasi pengambilannya yakni di Sunda Hejo Coffee Garut, yang diduga bahwa Kim Go Eun tengah syuting untuk merek kopi asal Garut tersebut.

Unggahan Kim Go Eun yang tengah syuting di Garut ini sontak membuat heboh para penggemar Indonesia. Mereka tak menyangka sang idola kini berada di Indonesia dan syuting suatu proyek kerjanya.

“Siapa sangka Kim Go Eun syuting di Garut,” kata penggemar di kolom komentar Instagram Kim Go Eun.

“Bisa2nya Kim Go Eun tiba2 ada di Garut woy, my fave actress please lah pengen jumpa,” ucap yang lain.

“KIM GO EUN DI GARUT? WOW,” tambah yang lainnya.