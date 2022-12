Setelah Jisoo BLACKPINK, Son Heung Min Dikabarkan Pacaran dengan Kim Go Eun, Agensi Langsung Klarifikasi

ERA.id - Aktris Kim Go Eun dikabarkan berpacaran dengan kapten timnas Korea Selatan, Son Heung Min. Mengenai kabar ini, agensi Kim Go Eun, BH Entertainment akhirnya buka suara.



Melalui pernyataan resmi, agensi menegaskan bahwa kabar artisnya berpacaran dengan Son Heung Min tidak benar. Kim Go Eun hanya menunjukkan dukungan kepada tim sepak bola Korea Selatan selama pagelaran Piala Dunia 2022.



"Rumor berpacaran itu sama sekali tidak benar. Kim Go Eun hanya memberikan dukungan sebagai seorang warga Korea Selatan terutama selama musim Piala Dunia 2022. Mereka juga tidak saling mengenal," pernyataan BH Entertainment, dilansir dari Soompi, Rabu (21/12/2022).

Sementara itu, rumor pacaran Kim Go Eun dan Son Heung Min ini berawal dari perbincangan komunitas online. Netizen menyoroti Kim Go Eun yang mengikuti sebuah akun Instagram, yang diduga sebagai akun pribadi Son Heung Min.



Tak hanya itu, rumor juga diperkuat dengan dukungan yang diberikan Kim Go Eun kepada timnas Korea Selatan, yang dipimpin Son Heung Min. Bintang drama Little Woman itu memang beberapa kali mengunggah dukungannya lewat Instagram Stories.

Sementara itu, Son Heung Min juga sempat dikabarkan berpacaran dengan Jisoo BLACKPINK. Kabar ini muncul saat Jisoo hadir di pertandingan Laga Premier Tottenham Hotspur di Inggris pada 2019.