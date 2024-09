Kenang Ashraf Sinclair di Hari Ulang Tahunnya, BCL Tulis Pesan Haru: Terima Kasih Perjuangan Kita Lalui

ERA.id - Bunga Citra Lestari atau BCL mengenang mantan suaminya, Ashraf Sinclair dihari ulang tahunnya mendiang pada Rabu (18/9/2024).

Melalui Instagram pribadinya, istri Tiko Aryawardhana ini membagikan foto Ashraf Sinclair yang tengah meniup lilin di atas kue ulang tahun.

Di bagian caption, BCL mengucapkan selamat ulang tahun kepada mendiang. Pelantun lagu "Karena Kucinta Kau" ini menuliskan pesan menyentuh untuk mendiang Ashraf Sinclair.

BCL kenang momen ultah Ashraf Sinclair (Instagram/@itsmebcl)

"Selamat Ulang Tahun di Surga. Rasanya aku punya banyak kata untuk diucapkan, begitu banyak cerita untuk diceritakan. Teapi aku tidak tahu harus mengatakannya," tulis BCL menggunakan bahasa Inggris, dikutip dari unggahan akun Instagram @itsmebcl.

Lebih lanjut, bintang film Pasutri Gaje ini mengucapkan terima kasih atas semua kejadian yang sudah dilewatinya bersama mendiang Ashraf Sinclair.

"Yang bisa kukatakan hanyalah terima kasih. Terima kasih untuk semua momen indah, semua perjuangan yang kita lalui, kegembiraan, tawa, dan air mata yang kita bagi bersama. Terima kasih untuk semua kenangan yang kita lalui bersama," jelasnya.

Sebagai penutup, perempuan berusia 41 tahun ini menyebut mendiang Ashraf Sinclair adalah sosok yang berarti di dalam hidupnya. Tak hanya itu, BCL mengungkapkan kerinduannya kepada mendiang Ashraf.

"Kamu sangat berarti bagiku, dan untuk semua orang yang mencintaimu. Semoga perayaanmu menyenangkan. Aku merindukanmu," tutupnya.

Unggahan itu dibanjiri respon rekan sesama selebriti, termasuk Tiko Aryawardhana yang merupakan suami BCL di dalam kolom komentar Instagram BCL.

"❤️❤️❤️," tulis Tiko Aryawardhana.

"Happy birthday ashh I miss you so much, alfatiah, for u," komentar Vidi Aldiano.

"Al fatihah." kata Atta Halilintar.

Sebagai tambahan informasi, Ashraf Sinclair meninggal dunia di usia 40 tahun pada Selasa (18/2/2020) pukul 04.51 WIB. Ashraf SinclaIr meninggal karena mengalami serangan jantung. Jenazah Ashraf Sinclair dimakamkan di kompleks Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Dari pernikahan Ashraf dan BCL, keduanya dikaruniai satu anak, Noah Aidan Sinclair. Pada 2 Desember 2023, BCL melepas status janda dengan menikahi Tiko Aryawardhana di Bali.