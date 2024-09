Johnny Depp Bakal Mendapatkan Penghargaan di Festival Film Roma

ERA.id - Aktor Johnny Depp tengah bersiap mengukir prestasi baru. Depp dikabarkan bakal mendapatkan penghargaan karier di Festival Film Roma, melalui filmnya Modi – Three Days on the Wing of Madness.

Film tersebut nantinya akan diluncurkan di Italia setelah pemutaran perdananya di San Sebastian. Menurut laporan Variety, film “Modi” berkisah tentang 72 jam kehidupan seniman Italia Amedeo Modigliani.

Film ini dibintangi oleh Riccardo Scamarcio sebagai pelukis dan pematung nakal yang menjadi terkenal karena gaya modern yang inovatif dalam potret dan lukisan telanjangnya, akan diputar di bagian Grand Public Roma sebelum dirilis di Italia oleh pemain produksi/distribusi baru Be Water bersama dengan Maestro Distribution dan Medusa Film.

Selain Scamarcio, pemeran utama film ini juga meliputi Al Pacino sebagai kolektor seni internasional Maurice Gangnat, Antonia Desplat, Stephen Graham (“The Irishman”), Bruno Gouery (“The White Lotus”), Ryan McParland (“Halo”) dan Sally Phillips (trilogi “Bridget Jones”).

Menurut sinopsis film, Modi berlatar di Paris selama Perang Dunia I, di mana selama 72 jam penuh gejolak akan menjadi titik balik dalam hidupnya, yang pada akhirnya memperkuat reputasinya sebagai legenda seni.

Film ini diproduksi oleh Barry Navidi Prods. dan IN.2 Films bersama Andrea Iervolino, CEO Ilbe Group.

Modi menandai kembalinya Depp ke dunia penyutradaraan setelah debutnya tahun 1997 dengan "The Brave" yang mendapat kritik pedas.

Film ini juga merupakan salah satu proyek pertama sang aktor sejak pertarungan hukumnya tahun 2022 dengan mantan istrinya Amber Heard, di mana ia menggugatnya atas pencemaran nama baik setelah ia menuduhnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Depp akhirnya memenangkan kasus tersebut, meskipun kontroversi yang ditimbulkannya telah memengaruhi kariernya.

Ia kembali ke festival Cannes tahun lalu dengan peran utama dalam "Jeanne du Barry" karya Maïwenn. Festival Film Roma edisi ke-19 akan berlangsung pada 16-27 Oktober. (Ant)