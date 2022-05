Produser Ungkap Kemungkinan Keterlibatan Johnny Depp di Sekuel Pirates of the Caribbean

ERA.id - Produser di balik film Pirates of the Caribbean, Jerry Bruckheimer, mengungkap kemungkinan Johnny Depp terlibat dalam film tersebut. Bruckheimer, mengatakan Depp berpotensi muncul di sekuel mendatang.



Diketahui, Jerry Bruckheimer dilaporkan sedang dalam tahap pengemabngan untuk me-reboot film Dead Men Tell No Tales, yang tayang di tahun 2017. Aktris peran Margot Robbie dikabarkan menjadi pemeran utama wanita yang masih dalam tahap pengembangan tersebut.



"Ya, kami sedang berbicara dengan Margot Robbie. Kamis sedang mengembangkan dua skrip Pirates, satu dengan dia (Robbie), satu tanpanya," kata Jerry Bruckheimer, dikutip The Sunday Times, Selasa (17/5/2022).



