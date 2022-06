Mantan Petinggi Disney Sebut Kemungkinan Johnny Depp Kembali Jadi Jack Sparrow

ERA.id - Mantan eksekutif Walt Disney Studios memprediksi Johnny Depp bisa mengambil alih perannya sebagai Jack Sparrow di film Pirates of the Caribbean. Prediksi ini muncul setelah Depp memenangkan gugatan pencemaran nama baik melawan mantan istrinya, Amber Heard.

Kemenangan Johnny Depp dalam persidangan melawan Amber Heard ini membuka peluang besar bagi karier Depp yang telah lama menghilang. Hal ini juga termasuk kemungkinan ia kembali menjadi Jack Sparrow dalam film Pirates of the Caribbean.

“Saya benar-benar percaya pasca-putusan bahwa Pirates siap untuk reboot dengan Johnny sebagai Kapten Jack kembali," kata mantan eksekutif Disney, dikutip People, Jumat (3/6/2022).

"Ada terlalu banyak harta karun box-office potensial untuk karakter tercinta yang tertanam dalam budaya Disney,” tambahnya.

Menurut mantan petinggi Disney itu, kesuksesan besar Jerry Bruckheimer dalam film Top Gun: Maverick membuka peluang besar bagi sejumlah aktor ternama untuk kembali membintangi film populer.

Sebelumnya sebuah sumber bersaksi bahwa kasus yang melibatkan Depp membuat ia sulit untuk mendapat kepercayaan kembali dari industri perfilman. Bahkan nama Margot Robbie pun disebut menggeser Depp dari film bajak laut terkenal itu.

Orang dalam, yang memperkirakan sekuelnya tidak akan "mungkin" dirilis hingga 2025 karena jadwal produksi, mengatakan dia akan berpikir mereka menjadikan Robbie putrinya dan kemungkinan memiliki cameo dengannya sebagai uji coba.

Selama bersaksi dalam kasus pencemaran nama baik, mantan kekasih Winona Ryder itu berbicara tentang perselisihannya dengan para eksekutif Disney. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa bersalah dan tidak akan bekerja dengan Disney lagi.

Bahkan Depp menolak menjalin kerja sama dengan Disney meski ia mendapat tawaran gaji sebesar USD300 juta atau Rp4,3 triliun. Menanggapi hal itu, seorang saksi mengatakan Depp tidak mungkin menolak proyek film hanya karena masalah uang.

"Saya tidak percaya bahwa berdasarkan masalah uangnya, terutama mengingat Pirates adalah waralaba global bernilai miliaran dolar,” kata sumber itu.

"Saya merasa seseorang akan memberinya kesempatan. Dia sangat menyenangkan dan sangat berbakat. Sebuah studio hanya perlu mengukur dan melihatnya sepadan dengan risiko dan nilainya, tetapi dia juga memenangkan opini publik. Dia mendapatkan basis penggemar baru melalui ini dan, ya, dia akan kembali,” tambahnya.

Diketahui Johnny Depp berhasil dinominasikan untuk Oscar berkat perannya sebagai Jack Sparrow dalam film asli tahun 2003 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Kesuksesan film itu turut melahirkan sejumlah sekuel hit pada tahun 2006, 2007, 2011 dan 2017.

