Siap Comeback, Seventeen Akan Rilis Album Repackage Juli 2022

ERA.id - Kabar mengejutkan bagi penggemarnya datang dari boy group SEVENTEEN. Melalui media sosialnya, SEVENTEEN mengumumkan akan comeback dan merilis album repackage pada 18 Juli 2022 mendatang.



Album repackage ini bertajuk SECTOR 17. Album tersebut merupakan rilisan ulang dari full album keempat mereka yang bertajuk Face the Sun.



"SEVENTEEN Come Into Our World: SECTOR 17 #1," tulis akun Twitter resmi.



