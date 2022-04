Beberkan Makna di Balik Latar Lagu untuk Film Top Gun: Maverick, Lady Gaga Tulis Surat Cinta untuk Dunia

ERA.id - Lady Gaga mengungkap makna di balik lagu "Hold My Hand", yang merupakan lagu latar untuk film Top Gun: Maverick. Gaga menyebut lagu itu adalah surat cinta untuk dunia setelah melewati masa sulit bertahun-tahun.



Bintang The House of Gucci itu mengatakan lagu terbarunya akan dirilis pada 3 Mei mendatang dan menjelang pemutaran perdana sekuel dari film yang paling dinantikan. Dia pun berbagi kisah bahwa lagu tersebut sudah dibuat selama bertahun-tahun.



"Ketika saya menulis lagu ini untuk Top Gun: Maverick, saya bahkan tidak menyadari banyak lapisan yang terbentang di seluruh hati film, jiwa saya sendiri, dan sifat dunia tempat kita tinggal," tulis Gaga di media sosialnya, Kamis (28/4/2022).







Lalu Gaga mengatakan bahwa dirinya ingin membuat musik menjadi lagu yang bisa mewakili kebutuhan mendalam banyak orang untuk dipahami dan mencoba memahami satu sama lain.



Dalam mengerjakan single "Hold My Hand" ini, Gaga bekerja sama dengan produser musik BloodPop dan Benjamin Rice. Dia pun menyampaikan terima kasihnya kepada mereka, termasuk Tom Cruise, sutradara Joseph Kisinski, dan komposer musik Hans Zimmer.



"Ini merupakan pengalaman yang indah bekerja dengan mereka. Lagu ini adalah surat cinta untuk dunia selama dan setelah masa yang sangat sulit. Saya sudah lama ingin Anda mendengarnya. Dan saya sangat bersemangat untuk memberikannya kepada Anda pada 3 Mei," ujarnya.



Sebelum mengkonfirmasi jadwal rilis lagu terbarunya, Gaga juga turut menggoda penggemar dengan membagikan sepenggal lirik dari lagu "Hold My Hand". Berlatar hitam putih, Gaga sedikit membagikan lirik lagu tersebut yang dia bagikan di Instagram Story-nya.



Film Top Gun: Maverick kembali menghadirkan penampilan Tom Cruise sebagai Kapten Pete 'Maverick' Mitchell yang ikonik. Van Kilmer juga akan kembali ke film tersebut sebagai Laksamana Tom 'Iceman' Kazansky. Selain itu, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, dan Miles Teller juga akan meramaikan film Top Gun: Maverick.



Top Gun: Maverick awalnya dijadwalkan rilis pada tahun 2019, namun ditunda menjadi 2020. Sayangnya akibat adanya pandemi, film itu kembali mundur dan dijadwalkan tayang pada 27 Mei 2022.





