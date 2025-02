Tiket Presale State Champs Jakarta Resmi Dibuka, Segera Amankan Sebelum Kehabisan

ERA.id - Antusiasme luar biasa dari para penggemar pop-punk di Indonesia! Tiket untuk konser State Champs Live in Jakarta telah terjual dengan sangat cepat sejak penjualan dimulai Jumat (7/2/2025). Early Bird tickets habis dalam waktu singkat, dan kini Presale telah resmi dibuka. Dengan permintaan yang begitu tinggi, diperkirakan seluruh tiket akan sold out dalam beberapa waktu.

Dapatkan tiket sebelum kehabisan: https://linktr.ee/collectivetouring

STATE CHAMPS: KONSER POP-PUNK PALING DITUNGGU DI 2025

Setelah sukses menghadirkan The All-American Rejects, Motion City Soundtrack, The Ataris, Neck Deep, dan Real Friends ke Indonesia, Collective Touring kembali membawa salah satu band pop-punk terbesar asal Amerika, State Champs, untuk tampil pertama kalinya di Jakarta. Band ini akan mengguncang Gambir Expo, Jakarta, pada 19 April 2025, dalam sebuah pertunjukan yang telah lama dinantikan oleh penggemar setia mereka.

Melihat reaksi yang luar biasa sejak pengumuman konser ini, tak diragukan lagi bahwa Jakarta siap menyambut State Champs dengan penuh semangat. Dengan reputasi mereka sebagai salah satu live act terbaik di skena pop-punk, konser ini dipastikan akan menjadi salah satu peristiwa musik terbesar tahun ini.

MENGAPA KONSER INI TAK BOLEH DILEWATKAN?

Sejak debutnya pada 2010, State Champs telah menjadi pilar utama dalam kebangkitan pop-punk modern. Dengan album seperti The Finer Things, Around the World and Back, dan Kings of the New Age, band ini dikenal karena energi luar biasa di atas panggung serta lagu-lagu anthemic yang melekat di hati para penggemar.

Hits seperti Secrets, Elevated, All You Are Is History, dan Everybody But You telah menjadi lagu wajib di playlist penggemar pop-punk di seluruh dunia. Kini, akhirnya penggemar di Indonesia akan merasakan langsung pengalaman menyaksikan mereka tampil live untuk pertama kalinya.

TIKET PRESALE MASIH TERSEDIA, NAMUN TERBATAS!

Dengan Early Bird tickets telah habis terjual, kini fase Presale adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan tiket sebelum harga naik pada fase final release.

Presale Tickets: SUDAH DAPAT DIBELI SEKARANG Harga tiket mulai dari: IDR 125,000

Tiket sangat terbatas – segera amankan sebelum kehabisan!

CARA PEMBELIAN TIKET

Dapatkan tiket sekarang di: https://linktr.ee/collectivetouring

SEGERA DAPATKAN TIKET SEBELUM TERLAMBAT!

Dengan tingginya permintaan, konser ini diperkirakan akan SOLD OUT dalam waktu dekat. Jika belum mendapatkan tiket, ini kesempatan terakhir Anda untuk menjadi bagian dari peristiwa pop-punk terbesar di Jakarta tahun ini!

Jangan tunda – amankan tiket Anda sebelum habis!

Untuk informasi lebih lanjut dan update terbaru, ikuti:

Instagram: @collectivetouring

Website: www.collectivetouring.com

Sampai jumpa di konser! Jakarta akan menjadi saksi malam yang

luar biasa bersama State Champs!