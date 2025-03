Totalitas Syuting Pabrik Gula, Azela Putri Alami Kejadian Aneh hingga Alergi Seminggu

ERA.id - Azela Putri mengaku sempat alergi selama persiapan syuting film Pabrik Gula. Azela bahkan membutuhkan waktu satu minggu untuk menyembuhkan alergi itu.

Kepada ERA, aktris 19 tahun itu mengaku sempat mengalami alergi parah selama persiapan syuting film Pabrik Gula. Alergi itu muncul akibat dari latex yang digunakan di tubuhnya.

"Aku ada efek sih, efek itu agak lama prosesnya. Terus aku sempat alergi banyak banget, gatel seluruh badan sebelum syuting karena itu latex," kata Azela Putri saat berkunjung ke kantor ERA, Rabu (12/3/2025).

Dikatakan Azela bahwa efek latex itu digunakan untuk menunjang penampilannya sebagai Rani. Rani digambarkan sebagai admin di pabrik yang rajin dan ingin mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan.

Azela mengaku penggunaan efek latex itu menjadi pengalaman pertamanya. Ia pun membutuhkan waktu seminggu untuk menyembuhkan alergi tersebut.

"Baru pertama kali pake latex kulit aku sensitf banget. (Penyembuhan) seminggu," jelasnya.

Selain mengalami alergi di sekujur tubuhnya, Azela juga sempat mengalami kejadian tidak terduga selama proses syuting Pabirk Gula. Kejadian itu bertepatan dengan hari pertama dirinya dating bulan atau mensturasi.

Sebelum syuting, Azela sudah merasa tidak yakin dan mengira akan mengalami kejadian yang tidak terduga. Namun keanehan yang dialaminya justru membuatnya terkejut.

"Itu nggak tahu loh ada hal yang menurut aku aneh sih. Pas di hotel haid aku banyak, tapi pas di lokasi stop. Like stop, just stop. It's so weird. Ngeri sih," tuturnya.

Selain dibintangi Azela Putri, Pabrik Gula juga turut dimeriahkan oleh Erika Carlina, Arbani Yasiz, Ersya Aurelia, Vonny Anggraini, Wavi Zihan, Benidictus Siregar, Arif Alfiansyah, Budi Ros, hingga Gilang Devialdy.

Film yang disutradarai oleh Awi Suryadi ini dijadwalkan tayang Lebaran 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Pabrik Gula juga akan tayang dengan dua versi berbeda serta tayang di Amerika Serikat.