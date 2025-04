Nominasi Baeksang Arts Awards 2025: Drama When Life Gives You Tangerines Dominasi Nominasi Tahun Ini

ERA.id - Baeksang Arts Awards ke-61 mengumumkan daftar nominasi untuk acara tahun ini, yang akan berlangsung pada tanggal 5 Mei. Drama When Life Gives You Tangerines menjadi karya yang paling banyak masuk nominasi tahun ini.

Drama yang dibintangi IU dan Park Bo Gum itu dinominasikan untuk delapan penghargaan termasuk Drama Terbaik, Sutradara Terbaik, Naskah Terbaik, Aktor Pria Terbaik, Aktor Wanita Terbaik, Aktor Pendukung Pria Terbaik, Aktor Pendukung Wanita Terbaik, dan Aktor Wanita Baru Terbaik.

Menyusul drama When Life Gives You Tangerines, The Trauma Code: Heroes on Call dari Netflix dan Lovely Runner dari tvN, dinominasikan dalam lima kategori. Keduanya dinominasikan untuk penghargaan Drama Terbaik, Sutradara Terbaik, dan Aktor Pria Terbaik.

The Trauma Code: Heroes on Call dinominasikan dalam kategori Aktor Pendukung Pria Terbaik dan Aktor Wanita Pendatang Baru Terbaik, sementara Lovely Runner dinominasikan untuk penghargaan Aktor Wanita Terbaik dan Aktor Pria Pendatang Baru Terbaik.

Bersaing dengan tiga film tersebut adalah The Tale of Lady Ok (2024) dari JTBC dan Doubt (2024) dari MBC.

Kemudian untuk nominasi kategori penghargaan Aktor Pria Terbaik adalah Park Bo Gum (When Life Gives You Tangerines), Byeon Woo Seok (Lovely Runner), Lee Jun Hyuk (Dongjae, the Good or the Bastard), Ju Ji Hoon (The Trauma Code: Heroes on Call), dan Han Seok Kyu (Doubt).

Sedangkan untuk nominasi penghargaan Aktor Wanita Terbaik IU yang membintangi When Life Gives Tangerines harus bersaing dengan Go Min Si (The Frog), Kim Tae Ri (Jeongnyeon: The Star is Born), Kim Hye Yoon (Lovely Runner), serta Jang Na Ra (Good Partner).

Untuk penghargaan Hiburan Terbaik, dua program TV yaitu Iron Girls (2024) dari tvN dan Stage Fighter (2024) dari Mnet, dua saluran YouTube Choo Sung Hoon dan Ddeun Ddeun serta Culinary Class Wars (2024) di Netflix juga turut dinominasikan.

Selain kategori drama, kategori film juga memperlihatkan persaingan ketat di antara berbagai karya, bukan satu juara yang mendominasi, sesuai dengan industri perfilman yang telah mengalami penurunan jumlah film terlaris dalam beberapa tahun terakhir.

Empat film mulai dari Love in the Big City (2024), Revolver (2024), Uprising (2024), dan Harbin (2024) masing-masing dinominasikan dalam lima kategori, termasuk penghargaan Film Terbaik.

Film House of the Seasons (2024) juga dinominasikan untuk penghargaan Film Terbaik, serta tiga lainnya.

Selanjutnya untuk kategori Aktor Pria Terbaik, aktor Hyun Bin dari Harbin akan menghadapi lawan yang ketat seperti Yoon Ju Sang dari The Land of Morning Calm (2024), Lee Byung Hun dari The Match, Lee Hee Jun dari Handsome Guys (2024), Cho Jung Seok dari Pilot (2024).

Untuk penghargaan Aktor Wanita Terbaik, nominasinya adalah Kim Go Eun dari Love in the Big City, Kim Kum Soon dari Jeong-sun, Song Hye Kyo dari The Priests 2: Dark Nuns, Jeon Do Yeon dari Revolver, dan Cho Yeo Jeong dari Hidden Face.

Baeksang Arts Awards ke-61 akan berlangsung di Coex di Seoul selatan pada 8 Mei pukul 8 malam dan akan disiarkan langsung di saluran kabel JTBC, JTBC2, dan JTBC4.

Menurut panitia penyelenggara, karya yang dirilis di Korea antara 1 April 2024 dan 31 Maret tahun ini ditinjau oleh panel yang terdiri dari 60 pakar dari bidang seni dan hiburan.

Menariknya dari Baeksang Arts Awards tahun ini adalah kategori televisi yang diubah namanya menjadi penyiaran, dengan bagian film dan teater tetap sama.

Perubahan nama ini terjadi bersamaan dengan perubahan tren konsumsi konten yang kini melampaui saluran TV kabel atau terestrial sederhana tetapi mencakup lebih banyak platform termasuk situs web dan layanan streaming seluler.