Jadi Bestie di Film Pengepungan di Bukit Duri, Endy Arfian dan Fatih Unru Punya Kode Khusus, Apa Itu?

ERA.id - Aktor Endy Arfian dan Fatih Unru dipasangkan sebagai sahabat sejati dalam film Pengepungan di Bukit Duri. Keduanya mengaku punya kode tersendiri untuk membangun chemistry sebagai sahabat.

Dalam film Pengepungan di Bukit Duri, Endy Arfian berperan sebagai Kristo dan Fatih Unru sebagai Rangga. Keduanya merupakan sahabat satu kelas yang menempuh pendidikan di SMA Duri.

Untuk menemukan chemistry karakter yang mereka mainkan sebagai sahabat, Endy mengungkap bahwa ia dan Fatih memiliki beberapa adegan yang tidak mempunyai dialog. Keduanya pun diberi kebebasan oleh sutradara Joko Anwar dalam mengeksplorasi dialog tersebut.

"Jadi fun fact ada beberapa adegan yang tidak ada dialognya, cuma deskripsi narasi kita harus bisa bikin sendiri dan Abang (Joko Anwar) kasih kita ruang untuk kita eksplore terserah kalian mau ngomong apa, mau bercanda apa," kata Endy Arfian saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Kamis (10/4/2025).

Meski diberi kebebasan oleh Joko Anwar, aktor 23 tahun itu mengaku hal tersebut menjadi tantangan tersendiri baginya dan juga Fatih. Hal ini lantaran beragam candaan yang mereka ciptakan bersifat blak-blakan.

"Tapi lumayan menantang sih kita bercandanya lumayan eksplisit. Cara kita bercanda tuh menang bukan kayak pertemanan normal. Jadi kita lumayan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak normal," jelasnya.

Di sisi lain, Fatih menjelaskan bahwa untuk menciptakan dialog dan juga candaan, ia dan Endy sampai menggunakan kode rahasia. Kode-kode itu bahkan hanya diketahui oleh mereka berdua saja, yaitu penggunaan bahasa “He”.

"Kita juga punya ciri khas obrolan kode-kode kita sendiri. (Pakai) bahasa ‘He’, yaudah itu bikinan kita sendiri aja," kata Fatih.

Lalu, kata Fatih, meski karakternya dan Endy digambarkan sebagai sahabat, menurutnya hubungan yang terjalin tidak bisa terpacu hanya dari karakter shot saja. Baginya, hubungan persahabatan itu harus dibangun sendiri.

"Kita juga kan hubungan yang kita jalin nggak bisa dikonkritkan dalam sebuah teks. Jadi at the end of the day kita akan cara sendiri. Bang Joko Alhamdulillah sangat terbuka dengan ide-ide kami berdua," jelas Fatih.

Lebih lanjut, Endy menambahkan bahwa ia dan Fatih memang ditugaskan oleh Joko Anwar untuk membangun hubungan pertemanan yang natural dalam film Pengepungan di Bukit Duri.

"Kita memang disuruh cari pertemanan yang organik, harus natural," pungkas Endy.

Film Pengepungan di Bukit Duri merupakan sebuah karya drama-thriller yang memberikan ketegangan intens, digambarkan dengan situasi yang terjadi di Indonesia pada 2027. Film ini mengangkat isu kekerasan dan urgensi pembenagan pendidikan Indonesia yang sangat dekat dengan situasi saat ini.

Selain dibintangi Endy Arfian dan Fatih Unru, film ini turut dimeriahkan oleh Morgan Oey, Omara Esteghlal, Hana Pitrashata Malasan, Satine Zanete, Dewa Dayna, Florian Rutters, Faris Fadjar Munggaran, Sandy Pradana, Kiki Narendra, Millo Taslim, dan masih banyak lagi.

Film ini dijadwalkan tayang serempak di bioskop Indonesia mulai 17 April 2025.