Jumbo Jadi Film Visinema Terlaris Sepanjang Masa, Kalahkan Mencuri Raden Saleh

ERA.id - Film animasi Jumbo resmi menjadi film produksi Visinema terlaris sepanjang masa, melewati rekor sebelumnya yang dipegang oleh Mencuri Raden Saleh (2024).

In case you missed it, #Jumbo has officially become Visinema’s highest-grossing film of all time as of yesterday, surpassing Mencuri Raden Saleh with 2,350,741 admissions. pic.twitter.com/hC6pDiN8uR