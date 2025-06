Visinema Studios Kembali Hadirkan Musikal Keluarga Cemara, Lebih Megah dan Mewah

ERA.id - Visinema Studios dan Indonesia Kaya kembali menghadirkan musikal Keluarga Cemara kepada para penggemar. Musikal Keluarga Cemara tahun ini digelar lebih megah dengan aransemen berbeda.

Produser sekaligus Chief Content Officer Visinema Studios, Anggia Kharisma, mengatakan musikal Keluarga Cemara tahun ini lebih megical dari tahun sebelumnya. Anggia membocorkan salah satu yang berbeda adalah formasi dan aransemen musik yang lebih megah.

"Ini adalah formasi yang berbeda dengan kreatifitas yang berbeda, dengan surprise element yang berbeda juga. Terutama untuk aksi panggungnya, aransemen musiknya. Ada lagu-lagu barunya juga, ada kolaborasi lagunya juga," kata Anggia ditemui di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Musikal Keluarga Cemara digelar selama 30 hari mulai 21 Juni hingga 13 Juli 2025 di Ciputra Artpreneur, Jakarta. Musikal ini menghadirkan dua keluarga berbeda di setiap pentasnya.

Keluarga pertama dimainkan oleh keluarga Berseri yang terdiri dari Andrea Miranda (Emak), Amira Karin (Euis), Quinn Salman (Ara), dan Simhala Avadana (Abah). Lalu keluarga Mentari terdiri dari Galabby (Emak), Fazka Bahanan (Ara), Aisyah Fadhila (Euis), dan Taufan Purbo (Abah).

"Salah satu yang paling aku highlight adalah the show is very immersive dan kalau teman-teman nonton aku rasa juga nggak bisa cuma sekali nonton karena ada dua keluarga," jelas Anggia.

"Jadi dua-duanya mesti ditonton di hari yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda, lebih magical lagi," sambungnya.

Tiket musikal Keluarga Cemara bisa dibeli melalui official partner di Tiket.com mulai dari Rp174.900 untuk kategori balkon belakang hingga Rp749.000 untuk VIP.