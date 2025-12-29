Terbawa Emosi hingga Pukul Megan Domani, Yasmin Napper: Dia Enggak Benci Aku

ERA.id - Yasmin Napper mengaku sempat memukul lawan mainnya di film Musuh Dalam Selimut, Megan Domani. Insiden tamparan itu diakuinya terjadi secara tidak sengaja.

Berperan sebagai Gadis, seorang istri yang rumah tangganya dirusak oleh kehadiran tetangga baru, Suzy (Megan Domani). Selama menjalani syuting adegan menegangkan, Yasmin secara tidak sengaja memukul Megan Domani.

"Pada saat itu emang itu purely kesalahan aku di mana aku kurang kontrol saat mau melepaskan, itu sebenarnya bukan ditonjok sih tapi aku mau melepaskan tangan tapi pas melepaskan tangan jadi agak tipis kena pipinya Megan. Tapi aku udah minta maaf, Megan nggak benci aku," ucap Yasmin saat ditemui di Press Screening dan Press Conference film Musuh Dalam Selimut di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025).

Yasmin mengakui sebagai peran sebagai Gadis sangat sulit untuk ia lakukan, terutama dalam mengontrol emosi yang memerlukan pengulangan adegan berulang kali. Baginya, adegan penuh emosi yang diulang sulit untuk mendapatkan emosi yang sama.

"Sebagai aktor itu take pertama kita bisa nih seratus persen. Tapi take kedua karena udah keulang kita mungkin sembilan puluh persen. Entar take ketiga emosinya udah nggak stabil karena udah capek ya, jadi staminanya udah berkurang," tuturnya.

Kekasih Giorgino Abraham ini menyadari bahwa seringkali stamina emosinya menurun setelah pengulangan adegan. Namun ia merasa sangat dibantu oleh sutradara, Hadrah Daeng Ratu.

"Bu Hadrah itu tahu cara menyeimbangkannya kembali. Dan dia juga tahu dari mata aku titik-titik di mana aku kayak bisa tiba-tiba kehilangan emosi and I'm trying to fake it to make it (aku mencoba berpura-pura agar berhasil), sama yang emang genuine dari hati. Gitu sih. Jadi very helpful (sangat terbantu)," jelasnya.

Selain itu, Yasmin juga menjelaskan bahwa peran yang ia mainkan memerlukan kontrol dan kesadaran diri yang tinggi. Ia pun tidak boleh meluapkan emosi secara berlebihan demi keselamatan lawan mainnya.

"Kalau di aku ada a part of me (bagian dalam dirinya) yang emang transform jadi karakter tersebut. Tapi tetap ada sedikit kesadaran aku bahwa this is a movie (ini adalah sebuah film) dan aku butuh tetap kontrol untuk keselamatan aku dan lawan main aku. Jadi emang sebagai aktor kita nggak bisa fully transform menjadi orang lain," ujarnya.

Film Musuh Dalam Selimut akan tayang pada 8 Januari 2026.