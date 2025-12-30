Tabrakan Beruntun 4 Kendaraan karena Truk Kontainer di Jakut, Pengemudi Bajaj Terluka

ERA.id - Terjadi kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan di sekitar Jalan Akses Marunda tepatnya di turunan Jembatan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), Senin (29/12) kemarin.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani menjelaskan kejadian berawal ketika truk kontainer yang dikemudikan Cahyono (34) melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, truk Cahyono menabrak bajaj Panji Kuswara (52) yang sedang melaju searah di depannya.

"(Setelah ditabrak) kendaraan Bajaj terdorong ke depan menabrak kendaraan trailer, pengemudi saudara Tohani. (Dari kejadian itu truk kembali) terdorong ke depan menabrak kendaraan wingbox pengemudi saudara Guntur," kata Ojo kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

Keempat kendaraan rusak akibat kecelakaan ini. Sementara bajaj mengalami ringsek parah. Pengemudi bajaj luka-luka akibat kejadian tersebut. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan.

Ojo mengatakan pihaknya masih mengusut kasus kecelakaan ini.