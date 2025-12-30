Arbani Yasiz Sempat Stres dan Tidak Percaya Diri Main Film Musuh Dalam Selimut, Kenapa?

ERA.id - Arbani Yasiz mendapat tantangan baru lewat film Musuh Dalam Selimut. Ia mengaku sangat tertantang saat memerankan karakter Andhika yang sangat berbeda dengan peran ia sebelumnya.

"Ini tuh challenging banget. Aku belum pernah dapet peran yang seperti ini," kata Arbani saat menghadiri Press Screening dan Press Conference film Musuh Dalam Selimut di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025).

Melalui Karakter Andhika yang sangat berbeda dengan peran Arbani sebelumnya, ia mengaku sempat kesulitan sampai stres saat mendalami peran.

"Lebih ke susahnya itu memahami apa yang dirasa sama Andhika. Kenapa Andhika bisa sampai mau melakukan hal-hal itu, banyak lah reason-reason-nya yang aku kadang karena aku nggak punya temen-temen yang kayak Andhika. Jadi aku nggak tahu harus bertanya sama siapa," ungkapnya.

"Tapi ya aku banyak ngobrol sama temen-temen yang lain, sama Bu Hadrah (sutradara), aku juga minta penjelasan juga kenapa sih dia melakukan ini, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dia mau. Dan itu yang ngebuat aku jadi stres,” imbuhnya menambahkan.

Karakter Andhika dalam film Musuh Dalam Selimut merupakan suami Gadis yang diperankan oleh Yasmin Napper, namun rumah tangga tersebut merupakan bagian dari rencana yang dibuat Suzy, yang diperankan oleh Megan Domani. Suzy merupakan sosok istri sah Andhika, yang menjadi dalang dari pernikahan Gadis dan Andhika hanya untuk kebahagiaannya.

"Sebenarnya si Andhika ini stres kan, dia ada rasa bersalah yang dia sendiri pun nggak bisa maafin itu, dan ngerasain itu tuh nggak enak banget dan capek banget energinya Andhika," katanya.

Arbani mengaku sempat tidak yakin untuk mengambil peran yang disebut ‘redflag’, lantaran ia selalu mendapat peran yang bisa dikatakan sebagai pria baik.

"Oh ternyata bisa main karakter yang seperti ini. Karena sebelum di peran Andhika ini kan aku nggak pernah dapet ya, jadi aku nggak pernah tahu gitu bahwa diriku tuh bisa apa nggak,” ujarnya.

Film Musuh Dalam Selimut diperankan oleh Arbani Yasiz, Yasmin Napper, Megan Domani, Fitria Rasyidi, Cakrawala Airawan, dan masih banyak lagi. Film ini akan tayang serempak di bioskop mulai 8 Januari 2025.