Lika-Liku Pernikahan Jeff Bezos, Sempat Didemo tapi Didukung Pemerintah Venesia

ERA.id - Miliarder Jeff Bezos resmi menikah dengan seorang jurnalis bernama Lauren Sanchez. Penikahan Jeff dan Lauren digelar megah di Venesia, Italia, meski sempat menuai protes.

Pasangan itu merayakan pernikahan mereka di Venesia, Italia, pada Jumat (27/6). Mereka mengundang selebritas papan atas di pesta mewah di Floating City, termasuk Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Gayle King, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher, dan Tom Brady.

Bukan hanya itu saja, sejumlah tamu penting lainnya juga turut diundang oleh pendiri Amazon itu, yakni Ratu Rania dari Yordania, Bill Gates, Paula Hurd, Francois-Henri Pinault, dan perancang busana Diane von Furstenberg, Domenico Dolce, dan Tommy Hilfiger.

Sumber mengatakan kepada People acara pernikahan yang megah itu dimulai dengan lantunan lagu "Can't Help Falling in Love" mili Elvis Presley, yang dibawakan oleh Matteo Bocelli.

Vouge melaporkan gaun pernikahan yang dipakai oleh Sanchez merupakan rancangan khusus dari Dolce & Gabbana. Ia juga terlihat mengenakan anting-anting dari Dolce.

Sementara itu, selama acara berlangsung para tamu dilaporkan menyantap pizza yang dimasak khusus oleh koki Napoli ternama bersama dengan bunga zucchini goreng, arancini, gurita, dan ikan kod. Makanan penutupnya termasuk kue kering dan kue lemon.

Meski digelar sangat mewah, pernikahan Bezos dan Sanchez di Venesia sempat diwarnai dengan aksi protes. Beragam kontroversi dan penolakan muncul dengan dari sejumlah kelompok, termasuk Greenpeace Italia dan kelompok Inggris Everyone Hates Elon.

Para pendemo membentangkan spanduk sepanjang 400 meter persegi pada 23 Juni di Lapangan St. Mark, yang menampilkan gambar wajah Bezos sengan tulisan "Jika Anda mampu menyewa Venesia untuk pernikahan Anda, Anda mampu membayar lebih banyak pajak,".

Selain itu, banyak spanduk yang juga dibentangkan di beberapa tempat dengan selogan "Pernikahan Bezos di Venesia? Tidak"; "Tidak Ada Tempat untuk Bezos"; "Tidak ada tempat untuk Bezos dan kaum ologarki"; dan masih banyak lagi.

Meskipun ada penentang pernikahan di kota tersebut, Wali Kota Venesia Luigi Brugnaro telah menyatakan bahwa ia senang dengan pilihan kota Bezos untuk pernikahan tersebut dan mendukung gagasan tersebut.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Italia Daniela Santanche mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut penting karena angka pariwisata Venesia sedang menurun.

"Pernikahan Bezos merupakan tanda kuat dari meningkatnya posisi sentral Italia dalam lanskap pariwisata internasional. Acara-acara seperti itu memperkuat citra global kita, menciptakan lapangan kerja, mempromosikan kawasan tersebut, dan menarik arus wisatawan baru yang berkualitas," kata Santanche.

Diketahui pasangan tersebut meminta para tamu untuk memberikan sumbangan uang kepada kota Venesia alih-alih memberi mereka hadiah pernikahan. Pada undangan pernikahan mereka, mereka mencantumkan tiga badan amal Venesia yang akan mereka sumbangkan sumbangannya: Kantor UNESCO Venesia, CORILA, dan Universitas Internasional Venesia.