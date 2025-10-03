Foo Fighters Obati Rindu Penggemar Indonesia Usai Tiga Dekade, Langsung Bawa Drummer Baru

ERA.id - Band alternative rock legendaris Amerika Serikat, Foo Fighters, menepati janjinya untuk Kembali ke Indonesia. Dave Grohl langsung memperkenalkan drummer barunya, Ilan Rubin.

Kedatangan Foo Fighters ke Indonesia ini menjadi momen yang paling dinantikan penggemar sejak selama tiga dekade. Dave langsung menyapa para penggemar yang memadati Carnaval Ancol, Jakarta, Kamis (2/10).

"Sudah lama sekali, sudah begitu lama. Jakarta, apa kalian sudah siap?" teriak Dave Grohl di atas panggung.

Sapaan penuh semangat itu pun disambut dengan teriakan dari para penggemar. Lantunan gitar dari Dave, Chris Shiflett dan bas dari Nate Mendel pun turut membakar semangat penggemar.

Lagu "All My Life" langsung dimainkan oleh Foo Fighters sebagai pembuka dengan aransemen baru. Tanpa basa-basi, Dave Grohl cs melanjutkan aksi mereka dengan membawakan lagu "Times Like These", "Rope", "The Pretender", "My Hero", hingga "Rescued".

Menariknya dalam penampilan nostalgia itu, Dave memperkenalkan drummer baru mereka, Ilan Rubin, yang sebelumnya diisi oleh Josh Freese. Ilan mendapat sambutan hangat dari para penggemar.

"Ini kali pertama kamu manggung di Jakarta, Bung?" tanya Dave.

"Oh kedua kalinya ternyata," ujar Dave saat Ilan memberi isyarat dua jari.

Foo Fighters kemdian melanjutkan penampilan special mereka di atas panggung. Sesekali Dave menyapa penggemar dan merasa bangga dengan kehadiran para penggemar malam itu.

Sedikitnya Foo Fighters membawakan 20 lagu-lagu hit mereka sepanjang kariernya, termasuk "Skin and Bones", "Big Me", "Everlong", "Best Of You", hingga "Learn To Fly".

Diketahui konser Foo Fighters kali ini diboyong oleh Ravel Entertainment. Kedatangan ini pun menjadi momen paling dinantikan penggemar sejak terakhir kali mereka hadir ke Jakarta.

Setelah tampil di Jakarta, Foo Fighters akan melanjutkan rangkaian tur Asia 2025 mereka ke sejumlah negara, termasuk Jepang pada 7 Oktober dan Osaka pada 10 Oktober 2025.