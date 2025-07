Ngaku Sedih Dihujat Netizen, Nathalie Holscher: Gue Batalin Project Bareng DJ Panda

ERA.id - Nathalie Holscher menyampaikan permohonan maaf pasca namanya ikut terseret dalam permasalahan Erika Carlina dan DJ Panda. Nathalie mengaku langsung membatalkan proyek kerja sama dengan DJ Panda.

Lewat serangkaian unggahan di Instagram Storie-nya, Nathalie mengaku ingin fokus bekerja daripada harus berlarut-larut mengikuti masalah yang terjadi. Ia juga tidak peduli dengan hujatan netizen.

"Udah ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan sekarang saya fokus dengan kerjaan saya kembali. Yang mau hujat gapapa kok, dipersilahkan! dan saya tidak ada dendam dan benci ke kalian sama sekali. Saya ikhlas," tulis Nathalie Hoslcher.

Dalam pernyataan itu, mantan istri komedian Sule ini juga mengaku tidak mengetahui kisah asmara antara Erika Carlina dan DJ Panda. Hubungannya dengan DJ Panda itu disebutnya hanya sebagai rekan kerja saja.

"Honestly i don't know what is going on out there, but i'm okay guys. Saya cuma fokus kerja! Di sini gue bener-bener gatau apa-apa dan baru tatap muka secara langsung pada saat konten itu," ungkapnya.

Terkait tudingan memiliki geng dengan nama 'circle bahagia', ibu satu anak itu menjelaskan sepanjang kariernya di dunia malam, khususnya disjokie, tidak pernah bergabung dengan kelompok manapun.

"Semua gue jalanin sendiri dan nggak pernah gue main circle-circle-an. Gue sama doi (DJ Panda) ketemu karena ada project kerjaan. Masalah pribadi mereka gue nggak tahu ya, karena gue fokus di project-nya aja," tuturnya.

Nathalie Holscher menekankan bahwa video parodi dirinya yang memakai daseter dan hamil itu dibuat jauh sebelum podcast Erika Carlina dan Deddy Corbuzier dibuat. Begitu pula dengan ide konten yang dibuat secara dadakan tanpa ada arahan.

"Konten itu dibikin sebelum podcast itu keluar, dan ide bercanaan itu spontan aja," katanya.

Lebih lanjut, Nathalie Holscher memutuskan untuk membatalkan berbagai project yang sudah disepakati oleh DJ Panda. Ia mengaku kaget sekaligus sedih karena beragam hujatan menghampirinya.

"Setelah podcast itu keluar dan ramai, akhirnya gue memutuskan untuk CANCEL PROJECT ini! Jujur gue benar-benar shock dan sedih banget karena kalian hujat gue sampai detik ini, yang di mana gue nggah tahu tentang masalah ini sebelumnya," pungkasnya.

Diketahui nama Nathalie Holscher mulai terseret dalam kehebohan pengumuman kehamilan Erika Carlina setelah video parodinya viral. Dalam video tersebut, Nathalie terlihat mengenakan daster dengan perut yang membesar layaknya orang hamil.

Bukan hanya itu saja, konten tersebut pun dibuat oleh Nathalie bersama dengan DJ Panda, yang merupakan ayah dari janin yang dikandung Erika Carlina. Spekulasi tentang sindiran terhadap kondisi Erika pun langsung meluas dan menuai kemarahan netizen.