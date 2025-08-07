Heboh Acha Septriasa Diduga Sudah Cerai dengan Vicky Kharisma, Unggahan Co-Parenting Jadi Sorotan

ERA.id - Kabar kurang menyenangkan datang dari Acha Septriasa. Rumah tangga Acha Septriasa dengan Vicky Kharisma diterpa isu perceraian.

Isu perceraian ini muncul setelah unggahan terbaru Acha Septriasa di Instagram terbarunya. Pada unggahan yang menampilkan serangkaian momen bersama sang anak, Acha menyematkan tagar #coparenting.

Co-parenting sendiri adalah pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh kedua orang tua yang sudah bercerai atau berpisah, di mana mereka bekerja sama untuk mengasuh anak secara bersama-sama.

“Love you Brie! #newlife #newhome #newday #coparenting #momiesduty #parentsdutyneverends,” tulis Acha disertai imoji mawar merah.

Unggahan itu pun langsung dibanjiri beragam komentar dari netizen.

“Ada apakah ini? Apakah Acha dan suaminya pisah?” tulis @sucinurlisdayat***

“Co-parenting? Is it real??” komentar @gabrielameli***

“Pliss apa sih yg kalian cariii. Pliss pasangan fav aku sejak aca ke Sidney trs lahiran normal tanpa ortu itu bikin aku kagum salut utk independent acaaa pliss jgn pisah, bknnya ortu yg jaman dahulu sering memaafkan pliss pertahanin yah,” ujar @putrisangprince**

“Ih udah feeling ;(( kakk achaaaa, brie dan papa, hope u guys ok and always have a nice dayy. Hug brieeee,” tutur @ariowyour****

“Hmmmm yg terbaik buat achaa&brie karena balik lagi, mba acha yg ngejalaninnya. Sehat2 kalian,” imbuh @romanpiccisa***

Sejauh ini unggahan pemain Qodrat 2 itu dibatasi jumlah komentarnya oleh Acha. Di sisi lain, Acha juga masih terlihat mempertahankan unggahan bersama dengan Vicky Kharisma di Instagram-nya.

Diketahui Acha Septriasa dan Vicky Kharisma menikah pada 11 Desember 2016. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Bridgia Kalina Kharisma pada 2017.

Sejak menikah dengan Vicky, Acha pun memutuskan untuk pindah ke Sydney, Australia. Selama itu pun Acha mulai mengurangi kegiatan hiburan di Tanah Air, mulai dari akting hingga bernyanyi.

Sejauh ini belum diketahui apakah Acha dan Vicky sudah resmi bercerai atau belum.